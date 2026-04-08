Ile Maurice: Le sport, un vecteur de paix et de valeurs pour les jeunes

Le 6 avril, la Journée mondiale du sport pour le développement et la paix rappelle que le sport peut rapprocher les peuples et transmettre des valeurs essentielles aux jeunes. Chaque année à cette date, le monde célèbre la Journée mondiale du sport pour le développement et la paix. Lancée en 2013 par les Nations unies, cette initiative met en avant un message simple mais fort : le sport peut contribuer à la paix.

Au-delà des compétitions et des médailles, le sport joue un rôle essentiel dans la vie des jeunes. Il favorise une bonne santé, apprend à travailler en équipe et encourage le respect des autres. Sur un terrain, les différences de langue, de culture ou de religion s'effacent souvent pour laisser place à un objectif commun : jouer ensemble.

Certains sports, comme le football, rassemblent des millions de personnes à travers le monde. La FIFA soutient d'ailleurs cette vision du sport comme outil de développement et de paix. Son ancien président, Sepp Blatter, affirmait : «Le football est synonyme d'espoir.» Dans des pays touchés par des conflits, comme l'Afghanistan ou la Somalie, des activités sportives ont permis à de nombreux jeunes de se rencontrer et de créer des liens. Le sport devient alors un moyen de dialogue et de rapprochement.

Le taekwondo, une discipline formatrice

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Sohun Adarsh, champion de taekwondo, souhaite inspirer les jeunes à développer confiance, discipline et respect grâce au sport.

À Maurice, le taekwondo est aussi un exemple de sport qui transmet des valeurs fortes. Sohun Adarsh, champion de cette discipline, a commencé le taekwondo à l'âge de 15 ans, impressionné par les techniques spectaculaires venues de Corée. Depuis, il s'entraîne chaque jour avec passion.

Son parcours l'a mené à participer à plusieurs compétitions régionales et internationales. En 2023, il monte sur son premier podium international lors des Jeux des îles de l'océan Indien à Madagascar. Il a également représenté Maurice aux Championnats du monde en Chine en 2025.

Mais pour lui, le taekwondo est bien plus qu'un sport de combat. «Le taekwondo me donne confiance dans la vie de tous les jours», explique-t-il. Selon lui, cette discipline aide les jeunes à développer des qualités essentielles : «Il construit le caractère, développe la discipline et la confiance en soi, et aide à mieux faire face aux défis.»

Grâce à ces valeurs, les pratiquants apprennent à respecter les autres et à mieux contrôler leurs émotions, ce qui contribue à réduire les conflits et à favoriser une meilleure entente entre les jeunes.

Le champion partage également un aspect moins connu de sa discipline : «C'est une arme secrète, pas seulement pour se défendre, mais aussi pour rester en bonne santé plus longtemps.»

Aujourd'hui, à 32 ans, son objectif est de transmettre sa passion et d'encourager les jeunes à viser l'excellence tout en cultivant des valeurs positives.

Un message pour les jeunes

La Journée mondiale du sport pour le développement et la paix rappelle que le sport peut jouer un rôle important dans la société. En pratiquant une activité sportive, les enfants apprennent à coopérer, à se respecter et à vivre ensemble.

Que ce soit sur un terrain de football, dans un dojo ou sur une piste d'athlétisme, chaque entraînement devient une occasion d'apprendre des valeurs essentielles. Le message est clair : le sport peut contribuer à bâtir un monde plus uni et plus pacifique.

Le saviez-vous ?

Faire du sport est très bon pour la santé ! Il aide le corps à devenir plus fort, améliore le cœur et permet de rester en forme. Le sport aide aussi à mieux dormir et à avoir plus d'énergie au quotidien. Mais ce n'est pas tout ! Il est aussi bon pour le mental : il réduit le stress, aide à se concentrer et donne confiance en soi. Que ce soit courir, jouer au football ou pratiquer un art martial, bouger régulièrement permet de grandir en bonne santé tout en s'amusant. Alors, prêt à faire du sport ?