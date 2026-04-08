Tunisie: L'élève tunisien, Iyad Bourio, sacré champion du monde de calcul mental à Istanbul

7 Avril 2026
La Presse (Tunis)

L'élève Iyad Bourio de l'école primaire de Teboursouk (gouvernorat de Béja) a remporté la première place au championnat mondial de calcul mental au Sommet international des génies 2026 à Istanbul (Turquie) a annoncé le ministère de l'éducation.

Agé de 8 ans et inscrit en troisième année à l'école primaire Bab El Jebli à Teboursouk, Iyad Bourio a obtenu la première place devant les nombreux candidats au championnat mondial de calcul mental, qui s'est tenu le 2 avril, sous la supervision d'experts en calcul mental et avec la participation d'enfants et de jeunes de plusieurs pays. A noter que, les compétitions de calcul mental sont structurées en plusieurs niveaux et se basent sur la rapidité pour résoudre un grand nombre d'exercices en très peu de temps et sans calculatrice.

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