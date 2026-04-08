Ile Maurice: Suresh Ahotar - 60 ans de passion du bois

Suresh Ahotar, 78 ans, fondateur de l'Ébénisterie du Nord, est plus qu'un artisan. Il est le témoin vivant d'un parcours façonné par le courage, la patience et une passion inébranlable. En 1965, il a 18 ans et rien ne le prédestinait à un tel parcours. Pas d'atelier, pas de machines, pas de clients, seulement ses mains, sa détermination et la vision de son père, convaincu que l'apprentissage d'un métier serait la clé de son avenir.

Sa première création, une simple table réalisée avec soin à partir du bois local, marque le point de départ d'un voyage exceptionnel. Ses débuts sont modestes. Il fabrique de petits objets, accepte des travaux simples, apprend sans relâche. Puis, en 1968, une exposition artisanale à Port-Louis change le cours de son destin. C'est ce jour-là que naît l'Ébénisterie du Nord, et, avec lui, une identité. Toutes ses pièces sont vendues, une première reconnaissance qui lui donne confiance et ouvre la voie à de nouvelles opportunités.

Au fil des années, Suresh Ahotar évolue avec son temps, sans jamais trahir son savoir-faire. De l'acquisition de ses premières machines à ses collaborations avec des institutions locales, puis à sa participation à des formations et expositions à l'international, son talent dépasse les frontières. Mais au-delà des distinctions, c'est dans le quotidien des Mauriciens que son empreinte est la plus forte : lits, armoires, tables et cuisines qu'il a conçus continuent d'accompagner des générations entières.

Transmetteur passionné, il a formé plus d'une vingtaine d'apprentis, contribuant à faire vivre un métier précieux et à bâtir bien plus que du mobilier, à savoir une véritable communauté d'artisans. Soixante ans après ses débuts, son histoire n'est pas seulement celle d'une réussite personnelle mais celle d'un héritage vivant, où chaque pièce de bois travaillée est une part de son âme et de son engagement à rendre la vie plus belle, plus simple et plus humaine.

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