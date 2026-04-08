Tunisie: Protection de l'enfance - Lancement d'une étude sur les enfants nés hors mariage

L'observatoire de la protection des droits de l'enfant a annoncé l'ouverture d'un appel d'offres, conformément aux procédures simplifiées, pour la sélection d'un bureau d'études qui sera chargé d'élaborer une étude sur « les enfants nés hors mariage » en Tunisie.

L'observatoire a appelé les bureaux d'études ayant une expérience dans ce domaine à télécharger gratuitement les cahiers des charges via le site web www.tuneps.tn signalant que la date limite d'acceptation des offres a été fixée au 28 avril 2026. Les offres doivent être envoyées obligatoirement à travers le système de gestion électronique des marchés publics sur la plateforme « Tuneps », conformément au cahier des charges administratif.

Chaque offrant est tenu obligatoirement de maintenir son offre pendant une période de 120 jours à compter du lendemain de la date limite de réception des offres, selon la même source. Il convient de noter que le ministère de la famille, de la femme, de l'enfance et des personnes âgées a souligné que le nombre de signalements des cas de naissance hors mariage a atteint 868 cas en 2022, contre 802 cas en 2021, soit une augmentation de 8,2 pc, selon la base de données du réseau des délégués à la protection de l'enfance.

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Il convient de noter que la Tunisie offre les services de soins et de santé aux enfants nés hors mariage dans le cadre du programme de prise en charge des enfants sans soutien familial. A ce titre, elle oeuvre à la régularisation de la situation sociale et juridique des enfants sans soutien familial par le biais de mécanismes et structures dont notamment, l'institut national de protection de l'enfance et les associations de l'enfance sans soutien familial. Ces structures sont chargées de la gestion des unités d'hébergement pour accueillir les enfants sans soutien familial et nés hors mariage, avec l'appui technique et financier de l'état.