Tunisie: Augmentations salariales 2026 - Une annonce imminente se profile...

Les augmentations salariales prévues dans la loi de finances 2026 pour les secteurs public et privé devraient être activées prochainement, avec une publication attendue des décrets d'application au Journal officiel de la République tunisienne, probablement autour du 1er mai, selon l'universitaire en droit du travail Hafedh Amouri.

Lors de son passage ce mardi sur Diwan Fm, Hafedh Amouri a salué les récentes déclarations du président de la République confirmant que le processus de mise en oeuvre de ces augmentations est en cours.

Il a estimé que cette prise de position vise à mettre fin aux rumeurs relayées ces derniers jours sur les réseaux sociaux concernant un éventuel abandon de ces mesures.

Selon lui, les textes réglementaires nécessaires à l'application effective de ces hausses pourraient toutefois nécessiter un délai supplémentaire avant leur publication, en raison notamment des répercussions du contexte international actuel, marqué par la guerre en Iran et ses effets économiques sur plusieurs pays, dont la Tunisie.

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L'universitaire a néanmoins indiqué que la publication des décrets pourrait coïncider avec la célébration de la fête du travail, le 1er mai prochain, sous réserve de l'avancement des procédures administratives.

Pour rappel, le président de la République, Kaïs Saïed, avait affirmé lundi, à l'occasion de la commémoration du 26e anniversaire du décès du leader Habib Bourguiba, que plusieurs projets sont en cours afin de répondre aux attentes des citoyens.

Il a notamment rappelé que la question de la revalorisation des salaires au titre de l'année 2026 figure parmi les dispositions de la loi de finances.