Tunisie: Regard sur le ligue 2 - Le PSSE et l'ESHS déploient leurs ailes

Le Progrès de Sakiet Eddaier et l'Espoir d'Hammam-Sousse lancent le sprint final. Dans le groupe B, le Progrès de Sakiet Eddaier corrige Kalaâ Sport et ses poursuivants, que sont l'AS Kasserine et le Stade Gabésien, restent dans son sillage. Dans le groupe A, l'ES Hammam-Sousse garde la distance avec l'UST, alors que le CSHL semble lâcher prise. La 21e journée de L2 a donc été riche en enseignements pour la lutte à l'accession et pour la course au maintien.

Dans le groupe B tout d'abord, le PSSE renoue avec la victoire, et ce, après un léger passage à vide constaté lors de la ronde écoulée. Dans son fief donc, le PSSE a fait voler en éclats Kalaâ Sport, un onze qui a ainsi pris neuf buts en deux matchs, face à l'ASK puis face au leader. L'AS Kasserine, parlons-en. Les Kasserinois sont ainsi venus à bout du CS Korba, à l'usure avec un penalty transformé à la dernière minute du temps réglentaire. Suffisant pour permettre à l'ASK de rester sur le podium, à une longueur de la Stayda, dauphin du leader. Cette même Stayda reste dans la course donc après sa victoire poussive face à EGS Gafsa.

Avec cinq points d'avance sur son dauphin, le SG, et six sur l'ASK, 3e, le PSSE caracole et semble se diriger tout droit vers la Ligue 1. Volet maintien au sein du groupe B, l'Olympique Sidi Bouzid semble résigné. Lanterne rouge du groupe, l'OSB s'est écroulé à Ksour Essef face à l'USKE. Entretenir l'espoir du maintien est devenu une mission quasi impossible pour l'OSB. Autre formation en chute libre, Kalaâ Sport s'est écroulé à nouveau, alors que l'AS Jelma et le SC Moknine n'ont pu se départager.

Le Croissant Chebbien déclasse le CSHL

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Croissant Chebbien a forcément été l'un des grands bénéficiaires de la journée. En proie au doute depuis quelque temps, le CS Chebba s'est repositionné après sa victoire contre les Verts du CSHL. Désormais 11e de rang, le Croissant Chebbien est loin d'avoir validé son maintien, mais ce succès face au CSHL lui permet d'envisager l'avenir avec moins de pression. Quant aux gars du Boukornine, cette défaite les relègue à cinq points de l'ESHS.

Toujours volet hautes sphères, les deux premiers de cordée, le leader hammam-soussien et son dauphin, l'US Tataouine, semble se diriger vers une course à deux, un mano à mano pour le titre de champion du groupe A.

Pour clore ce tour d'horizon des clubs du haut du pavé, au pied du podium, le Sfax RS a manqué l'occasion de coller davantage aux basques du CSHL. Et pour cause, le SRS s'est incliné dans son fief face au SCBA qui le talonne désormais au classement. Autre club dans le rétroviseur des Verts du CSHL, le CS Msaken a manqué l'opportunité de bondir au classement après son partage des points avec Baath Bouhajla qui consolide ses positions dans le ventre mou du classement.

Enfin, chapitre maintien, l'OC Kerkennah a ramené un précieux point de Mégrine en affrontant l'AMS, l'AS Agareb n'a pu déverrouiller face à l'EMM, l'US Bousalem a forcément des soucis à se faire après sa défaite face au leader et le Stade Africain de Menzel Bourguiba s'est effondré à Tataouine et se dirige tout droit vers la Ligue 3.