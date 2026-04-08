Afrique: Handball - L'Espérance rejoint le Club Africain en tête après une large victoire

L'Espérance sportive de Tunis s'est imposée devant l'Etoile sportive du Sahel (33-25), dans la dernière affiche de la 7e journée play-off du championnat Elite de handball, disputée mardi à la salle de Msaken.
A la faveur de ce succès, l'Espérance rejoint le Club africain en tête du classement avec 25 points chacun, tandis que l'Etoile demeure 3e avec 15 points.
- Mardi 7 avril
Salle d'Hammam-Sousse :
- ES Sahel - Espérance ST 25-33
Déjà joués:
- Samedi 4 avril
Salle de Jammel :
- CHB Jammel - Club Africain 31-44
- Salle de Chihia :
- CS Sakiet Ezzit - SC Moknine 30-30
Classement: Pts J
- Club Africain 25 7
- Espérance de Tunis 25 7
- Etoile du Sahel 15 7
- CS Sakiet Ezzit 13 7
- CHB Jammel 11 7
- CS Moknine 8 7