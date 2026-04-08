Afrique: Handball - L'Espérance rejoint le Club Africain en tête après une large victoire

7 Avril 2026
La Presse (Tunis)

L'Espérance sportive de Tunis s'est imposée devant l'Etoile sportive du Sahel (33-25), dans la dernière affiche de la 7e journée play-off du championnat Elite de handball, disputée mardi à la salle de Msaken.

A la faveur de ce succès, l'Espérance rejoint le Club africain en tête du classement avec 25 points chacun, tandis que l'Etoile demeure 3e avec 15 points.

- Mardi 7 avril

Salle d'Hammam-Sousse :

  • ES Sahel - Espérance ST 25-33

Déjà joués:

- Samedi 4 avril

Salle de Jammel :

  • CHB Jammel - Club Africain 31-44
  • Salle de Chihia :
  • CS Sakiet Ezzit - SC Moknine 30-30

Classement: Pts J

  1. Club Africain 25 7
  2.  Espérance de Tunis 25 7
  3. Etoile du Sahel 15 7
  4. CS Sakiet Ezzit 13 7
  5.  CHB Jammel 11 7
  6. CS Moknine 8 7

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