Tunisie: Le projet social prend corps

Objectif central du plan de développement national mis en place par le Président de la République, le projet de réinstauration de l'Etat social commence à prendre forme. Pourtant, le démarrage de ce projet ambitieux n'était pas aussi facile que l'espéraient certains, étant donné la complexité de l'étape de préparation.

Aujourd'hui, ce projet stratégique, de l'avis même des institutions spécialisées, avance bien grâce à une approche, à la fois, progressive et intelligente. Une approche qui a misé, essentiellement, sur l'assainissement de l'administration, la lutte contre les malversations et la corruption, la responsabilisation des différents acteurs et la réorientation des priorités.

En parallèle, pour réduire, même proportionnellement, les inégalités sociales, l'Etat s'est accordé la tâche d'ériger le droit à un travail digne en priorité absolue. C'est que pour le Président de la République, le travail, plus qu'une vision ou encore un slogan, est, avant tout, un fondement constitutionnel. Il est, de ce fait, un facteur de dignité et de justice sociale et, plus important encore, un pilier de stabilité nationale.

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Pour s'aligner sur ses objectifs, plusieurs programmes et autres projets de loi ont été lancés pour réformer en profondeur le marché de l'emploi. Il suffit, à ce propos, de rappeler l'interdiction de la sous-traitance et les contrats à durée déterminée, la régularisation de la situation des ouvriers de chantiers et des ouvrières agricoles, la révision du code du travail ou encore le lancement du programme des sociétés communautaires, pour donner sa pleine mesure à cette question.

Ce qui conforte encore plus la dimension sociale, c'est cette détermination à conférer au travail un caractère global et durable tout en garantissant les mêmes chances à toutes les catégories, vulnérables notamment. Ce qui justifie toutes les dispositions entreprises pour l'accélération de la décentralisation économique et administrative, avec l'ambition de garantir un transfert équitable des ressources et compétences à toutes les régions, mieux répondre aux besoins sociaux, rapprocher les citoyens du cercle des décisions, assurer l'efficacité des services publics et prétendre, ainsi, à une croissance équilibrée.

Ce qui renforce encore plus le contenu foncièrement social du nouveau modèle de développement national, c'est aussi cet intérêt particulier accordé à la couverture sociale, que le Chef de l'Etat ne cesse de qualifier de «droit fondamental». Un tel intérêt s'est traduit par les multiples mesures retenues pour corriger rapidement les dysfonctionnements au niveau des caisses de sécurité sociale, leur garantir ainsi une meilleure opérationnalité et préserver leur équilibre financier.

En même temps, soucieux d'inscrire les caisses sociales dans une dynamique de performance globale et surtout durable, le Président de la République a appelé à l'urgence d'une « nouvelle vision » pour nos caisses sociales avec l'objectif de rompre, définitivement, avec toutes les pratiques qui ont affecté leur bon fonctionnement.