Tunisie: Projet « Kélibia La Blanche » - Vers une solution aux litiges techniques et administratifs

7 Avril 2026
La Presse (Tunis)

Les services du médiateur administratif, accompagnés de plusieurs responsables régionaux et locaux du gouvernorat de Nabeul, ont effectué une visite de terrain dans la délégation de Kélibia afin d'examiner les problématiques techniques entravant l'achèvement du projet de la station touristique « Kélibia La Blanche ».

Cette visite, organisée récemment, s'inscrit dans le cadre du suivi de ce projet touristique structurant et a permis d'évaluer l'état d'avancement des travaux, ainsi que d'identifier les difficultés rencontrées sur le terrain. La mission a été consacrée notamment à l'examen des procédures liées à la réception définitive de l'unité U4, ainsi qu'à l'étude de la demande de division de l'unité U6. Elle a également porté sur le suivi de l'évolution des travaux complémentaires au sein de la station.

Sur place, les différentes parties prenantes ont pris connaissance de la situation technique des composantes du projet et ont formulé plusieurs observations. La visite a permis de recueillir des données précises sur l'état d'avancement des travaux, la nature des obstacles rencontrés et leur impact sur la finalisation du projet, ainsi que sur la possibilité pour les bénéficiaires de jouir de leurs lots.

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Les services du médiateur administratif ont souligné que cette initiative s'inscrit dans le cadre de leur mission de conciliation, visant à trouver des solutions équilibrées, conformes à la réglementation en vigueur, tout en veillant à ne pas entraver le rythme de l'investissement, en particulier pour un projet touristique dont le lancement remonte à plusieurs années.

À l'issue de cette visite, une séance de conciliation devrait être convoquée dans les plus brefs délais au siège du médiateur administratif, réunissant l'ensemble des parties concernées, dans le but de dégager des solutions concrètes et de permettre l'achèvement du projet dans les meilleures conditions.

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