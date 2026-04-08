Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 8 Avril 2026

revue de presse

Centrafrique - Le chercheur belgo-portugais Joseph Figueira libéré après plus de 22 mois de détention

C'est la fin de presque deux années d'enfer pour Joseph Figueira. Arrêté fin mai 2024 par des hommes de Wagner à Zémio, où il était en mission pour l'ONG américaine FHI 360, il avait été condamné en novembre 2025 à dix ans de travaux forcés, notamment pour « atteinte à la sûreté de l'État ». Il avait toujours rejeté les accusations de collusion avec des groupes rebelles. Sa défense avait dénoncé un procès « bâclé » et « inéquitable ».

Son arrestation avait été accompagnée d'une campagne de communication des réseaux russes en Centrafrique, le présentant comme un espion américain en lien avec des groupes rebelles, dont la LRA ou l'UPC. (Source RFI)

Zimbabwe - Une nouvelle monnaie pour relancer l’économie



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La banque centrale Zimbabwéenne a lancé une nouvelle monnaie nationale : le ZiG, pour Zimbabwe Gold. Objectif : lutter contre l’inflation et restaurer la confiance, après l’effondrement du dollar zimbabwéen.

Cette nouvelle devise est adossée à un panier de réserves, principalement de l’or, dont le pays est riche. Les autorités promettent une monnaie plus stable, plus prévisible et mieux contrôlée. (Source Africanews)

Togo - Lomé, capitale de la Francophonie parlementaire africaine

L'Assemblée nationale togolaise a ouvert mardi sa première session ordinaire de l'année dans un cadre inhabituel : celui d'une capitale devenue, le temps de quelques jours, le carrefour du parlementarisme africain francophone.

La cérémonie d'ouverture a pris une dimension continentale avec la présence de plusieurs présidents de parlements africains, Congo, Bénin, Cameroun, Sénégal, Mauritanie ..., réunis à Lomé pour la 17e Conférence des présidents d'Assemblée et de section de la région Afrique de l'Assemblée Parlementaire de la Francophonie (APF), qui se tient du 7 au 9 avril.

Le président de l'Assemblée nationale togolaise, Komi Selom Klassou, a salué chaleureusement la présence de ces représentants de l'écosystème parlementaire du continent. (Source Togonews)

Le Rwanda commémore les 32 ans du génocide des Tutsi de 1994



Le Rwanda a débuté mardi sa semaine annuelle de commémoration marquant les 32 ans du génocide contre le groupe ethnique tutsi en 1994.

Le président Paul Kagame a conduit les participants, dont des diplomates, des familles de victimes et des survivants, dans le dépôt de gerbes au Mémorial du Génocide de Kigali, dans la capitale, où plus de 250 000 victimes sont enterrées.

Il a ensuite allumé la « Flamme du Souvenir », qui restera allumée pendant 100 jours en l’honneur des victimes. (Source Anadolou Anjasi)

L'Égypte et Eni découvrent un gisement offshore de 57 milliards de mètres cubes

L'Égypte et Eni ont annoncé mardi la découverte d'un gisement de gaz naturel dans le champ de Temsah, en Méditerranée orientale. Selon le groupe énergétique italien, les premières estimations font état d'environ deux billions de pieds cubes de gaz, soit environ 57 milliards de mètres cubes.

Le ministère égyptien du Pétrole précise que le gisement renferme également 130 millions de barils de condensats de pétrole, un pétrole très léger. Cette annonce survient dans un contexte de tensions persistantes sur les marchés gaziers régionaux, alors que l'Europe aborde l'été avec des perspectives d'approvisionnement en gaz fragiles. (Source Energynews.pro)

Soudan du sud - La présidente du parlement de transition limogée

Le président du Soudan du sud Salva Kiir a limogé mardi la présidente de l’Assemblée législative nationale de transition (ALNT) Jemma Nunu Kumba, ainsi que sa vice-présidente Parmena Awerial Aluong, selon un décret présidentiel.

Le limogeage de Jemma Nunu Kumba, nommée en août 2021 à ce poste, fait suite à une motion de censure déposée la semaine dernière par le groupe parlementaire du parti au pouvoir (SPLM), qui invoque une mauvaise gestion et des faits de corruption.

Selon un autre décret présidentiel, Joseph Ngere Paciko, issu de l’État d’Équatoria-Occidental, a été nommé nouveau président de l’ALNT. (Source Faapa)

Sénégal : CAF - Patrice Motsepe attendu à Dakar, ce mercredi

Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, est attendu le mercredi 8 avril 2026 à Dakar, d’après le journaliste et président de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS), Abdoulaye Thiam sur X, ce lundi 6 avril.

Egalement président de l’Association internationale de la presse sportive, il a fait savoir que le Sud-Africain s'entretiendra avec le chef de l'État Bassirou Diomaye Diakhar Faye et le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Abdoulaye Fall. (Source Seneweb)

Guinée: Le gouvernement fixe les périodes de campagne pour les élections du 24 mai 2026

À l'approche des élections législatives et communales prévues le 24 mai 2026, le Président de la République a franchi une étape décisive dans l'organisation du scrutin. Dans un décret rendu public ce mardi 7 avril 2026 à la télévision nationale, M. Mamadi Doumbouya a officiellement fixé les périodes d'ouverture et de clôture des campagnes électorales.

Selon les dispositions de ce décret, la campagne pour les élections législatives s'ouvrira le 24 avril 2026 à 00h00 pour s'achever le 21 mai 2026 à 23h59. En ce qui concerne les élections communales, les candidats disposeront d'un créneau plus court, allant du 4 mai 2026 à 00h00 jusqu'au 21 mai 2026 à 23h59. (Source Aminata.com)

Afrique de l'Est: Maurice au coeur de la diplomatie régionale du 10 au 12 avril

Maurice s'apprête à accueillir, du 10 au 12 avril, la 9e édition de l'Indian Ocean Conference qui se tiendra à l'InterContinental de Balaclava. Elle réunira des délégations de haut niveau issues de 47 pays et cinq organisations internationales.

Organisée par l'India Foundation, en partenariat avec le gouvernement mauricien, cette conférence s'impose aujourd'hui comme l'un des principaux espaces de dialogue stratégique de la région.

Placée sous le thème «Collective Stewardship for Indian Ocean Governance», cette édition se focalisera sur les défis majeurs de l'heure : sécurité maritime, commerce international, connectivité, économie bleue, changement climatique et développement durable. (Source L’Express Mauritius)

RDC : 42 opposants politiques toujours détenus arbitrairement, selon un rapport de l’ONU

La machine à broyer les opposants ne ralentit pas. Dans un rapport publié lundi 6 avril 2026, le Bureau Conjoint des Nations unies aux Droits de l’Homme (BCNUDH) révèle que quarante-deux membres de partis politiques restent détenus depuis janvier. Les services de renseignement et la justice militaire les ont arrêtés. Aujourd’hui, la plupart se trouvent à la prison militaire de Ndolo, à Kinshasa. D’autres seraient enfermés dans des « cachots clandestins » attribués au Conseil national de Cyberdéfense (CNC), souvent accusé d’abus.

Ainsi, le rapport dresse un tableau sombre de la situation des droits humains en RDC. Pourtant, le pays célèbre sa qualification historique pour la Coupe du monde. Mais, en parallèle, la répression politique continue. (Source Journal de Kinshasa)