Tunisie: Perenco se prépare à quitter la Tunisie ?

7 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Perenco semble engager un désengagement progressif de la Tunisie, avec la cession en cours de plusieurs actifs, ne conservant potentiellement que le champ d'Ashtart. Cette stratégie fait craindre un retrait total à moyen terme.

L'absence d'approbation de la convention de renouvellement d'Ashtart pourrait accélérer ce départ, permettant au groupe d'éviter des investissements importants ainsi que des coûts d'abandon très élevés.

Dans ce cas, une partie significative de ces charges pourrait être transférée à l'État tunisien, ce qui représente un risque majeur pour les finances publiques.

Il est donc crucial d'approuver rapidement la convention afin de sécuriser les engagements de Perenco et protéger les intérêts du pays.

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