Tunisie: La Mongolie, nouvelle destination pour les produits tunisiens

7 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

L'ambassadeur de la République tunisienne à Pékin, Adel Arbi, a examiné avec des responsables mongols les opportunités d'exportation des produits tunisiens vers le marché mongol, notamment l'huile d'olive, les dattes et le textile.

En visite de travail en Mongolie du 1er au 5 avril 2026, le diplomate tunisien, accompagné de Mohamed Anas Touati, chargé des relations avec ce pays, a tenu des réunions avec le vice-ministre mongol des Affaires étrangères, Amartuvshin Gombosuren, ainsi qu'avec le directeur général de la coopération au sein du ministère mongol des Affaires étrangères, Amgalan Anand.

Les entretiens ont porté sur les perspectives de coopération bilatérale et les moyens de les renforcer, en particulier dans les domaines économique, commercial, culturel et touristique, selon un communiqué publié mardi par l'ambassade.

Les deux parties ont également évoqué le soutien mutuel aux candidatures au sein des instances de l'ONU ainsi que la participation aux événements internationaux prévus en Mongolie, notamment la conférence « COP17 » sur l'environnement et les changements climatiques, programmée pour fin août 2026.

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