Tunisie: Monastir - Deux enfants sauvés en 72 heures grâce à deux greffes de foie

7 Avril 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Les équipes médicales de l'hôpital universitaire Fattouma Bourguiba de Monastir ont réussi à réaliser deux transplantations hépatiques sur des enfants en seulement 72 heures, a annoncé mardi le ministère de la Santé.

La première intervention a été effectuée le 3 avril sur un enfant âgé de 6 ans. La seconde, réalisée en urgence, a eu lieu le 6 avril sur un enfant de 10 ans. Le ministère a souligné que la rapidité d'intervention, la précision du travail et la coordination entre les équipes ont permis de sauver la vie des deux patients. Cet exploit, qualifié de remarquable, illustre la performance du système de santé public et l'excellence des compétences médicales tunisiennes, tout en confirmant que la prise en charge des patients demeure une priorité.

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