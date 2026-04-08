Tunisie: La CCITF prépare un livre blanc pour définir l'entreprise de demain

La Chambre de Commerce et d'Industrie tuniso-française (CCITF) devrait publier, au cours du mois de juin 2026, un livre blanc qui se veut le modèle de l'entreprise de demain, a indiqué le secrétaire général de la Chambre, Mohamed Louzir.

« Ce livre qui se veut un guide et une référence pour tout investisseur tunisien et étranger, constituera le modèle d'entreprise créatrice de valeur que nous souhaitons mettre en place », a ajouté Louzir dans une déclaration à l'Agence TAP, en marge d'une conférence de presse consacrée, mardi, à la présentation du Baromètre économique 2026 de la CCITF. Cette nouvelle publication s'inscrit dans le cadre de la contribution de la chambre au développement, a-t-il ajouté.

Actuellement en cours d'élaboration par un ensemble d'économistes, ce livre s'appuiera sur les résultats d'un grand sondage auprès des adhérents de la chambre et d'entreprises performantes. Selon le responsable, le guide comprendra une analyse historique des mécanismes qui ont contribué à la réussite du processus de développement des entreprises en Tunisie et va porter notamment sur les modèles de maturité en matière de gouvernance, de transparence, de sociétés responsables, outre la place des talents et des ressources humaines dans le développement des entreprises.

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« Ce n'est plus le capital financier qui prime, c'est plutôt le capital humain », a-t-il appuyé, ajoutant que ce livre blanc permettra de clarifier le rôle des entreprises. «A travers ce guide, on essayera d'expliquer la responsabilité des chefs d'entreprises qui évoluaient dans une logique ou l'État assumait le rôle de garant du développement des entreprises», a-t-il encore fait savoir . Créée en 1974, la CCITF regroupe plus de 1600 adhérents (personnes physiques et morales) tunisiens et français.