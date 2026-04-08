Sénégal: Ouverture imminente de l'aéroport de Ziguinchor - L'AIBD et l'ANACIM 'satisfaites' des travaux conformes aux normes internationales

Ziguinchor — Les travaux de l'aéroport de Ziguinchor (sud) avancent selon les normes de qualité et de sécurité, ont annoncé, mardi, les directeurs généraux de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD SA), Cheikh Bamba Dièye, et de l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM), Ndiaga Bass.

"Les travaux de l'aéroport de Ziguinchor se passent très bien, nous sommes dans les délais et nous travaillons à en faire un des plus jolis aéroports du Sénégal, tant en termes de qualité, de technicité que d'innovation", a déclaré le directeur général de l'AIBD, Cheikh Bamba Dièye.

Il s'est félicité de la visite conjointe du ministre de tutelle, Yankoba Diémé, et du ministre des Infrastructures, Déthié Fall, soulignant "l'implication personnelle" du président de la République et du Premier ministre dans le financement et le suivi du projet de l'aéroport de Ziguinchor.

M. Dièye a précisé que la démarche du gouvernement dépasse "le simple embellissement de l'infrastructure".

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"Il ne s'agit pas simplement de faire une touche à Ziguinchor. Il s'agit de révolutionner l'ensemble des plateformes aéroportuaires du Sénégal, avec Saint-Louis, Matam et Ziguinchor, ainsi que l'amélioration de l'aéroport international de Cap Skirring, a-t-il relevé.

Selon lui, les aéroports ne sont plus un luxe mais un outil d'intégration et de développement économique pour toutes les régions.

M. Bass, a exprimé, pour sa part, un sentiment de "satisfaction et de fierté ", rappelant le rôle joué par l'ANACIM dans l'homologation de l'aérodrome de Ziguinchor.

" L'aérodrome est national et doit être certifié par l'ANACIM qui accompagne les travaux et supervise la sécurité et la sûreté de l'aviation civile ", a-t-il expliqué, précisant que des inspecteurs travaillent en coordination avec les entreprises et l'AIBD pour garantir le respect des normes.

M. Bass a détaillé l'organisation mise en place pour l'ouverture prochaine de l'aéroport : trois sous-comités ont été constitués, chargés respectivement de la navigation aérienne, de la sûreté de l'aviation civile et de l'exploitation des opérations au sol.

Ces comités, a-t-il fait savoir, "veillent au respect des normes aéronautiques, à la formation du personnel et à la coordination avec les compagnies aériennes et les prestataires de services au sol".

"Tout ce dispositif doit être prêt avant le 30 avril 2026, a conclu Ndiaga Bass, réaffirmant que l'ANACIM accompagne l'ensemble des structures pour que l'ouverture de l'aéroport de Ziguinchor se fasse "dans le respect des standards internationaux de sécurité, de sûreté et de qualité", au bénéfice de la région de Casamance et de ses populations.