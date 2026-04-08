Sénégal: Publication du rapport 2025 du FADP - Alioune Sall souligne un 'acte de transparence sans précédent'

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a qualifié, mardi, de "transparence sans précédent" la publication du rapport sur la gestion 2025 du Fonds d'appui et de développement de la presse (FADP), soulignant que, pour la première fois, l'ensemble du processus d'allocation des ressources est documenté et rendu public.

"C'est un acte de transparence sans précédent. Pour la première fois de l'histoire de ce fonds, l'ensemble du processus, les critères, les montants, les bénéficiaires, est documenté et rendu public", a-t-il déclaré en introduction.

S'exprimant lors de la présentation dudit rapport en présence de plusieurs membres de l'écosystème des médias et du président du Haut conseil du dialogue social, Mamadou Lamine Dianté, il a indiqué que cette publication constitue un exercice de reddition des comptes visant à éclairer l'opinion public sur la gestion du fonds.

Selon lui, cet exercice retrace de manière fidèle les travaux du Conseil des émissions, une instance multipartite composée de représentants de l'État, des patrons de presse, des syndicats et des professionnels des médias.

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Alioune Sall a assuré que le Conseil des émissions a appliqué "la loi et rien que la loi" dans l'attribution des financements, précisant que les gestions antérieures ont fait l'objet d'audits de l'Inspection générale d'État.

Il a également fait savoir que cette démarche s'inscrit dans le cadre des orientations du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, dont le pré-rapport d'audit, accompagné de recommandations, a été pris en compte dans la gestion du FADP pour l'exercice 2025.

Le ministre en charge de la Communication a, par ailleurs, insisté sur "un choix de rupture", mettant en avant le respect strict des critères légaux et réglementaires, la transparence dans la gestion ainsi que l'égalité de traitement entre les bénéficiaires.