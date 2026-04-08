Tunisie: L'ASG perd à Radès face au CA - Ils n'ont pas démérité

Les hommes de Mohamed Tlemceni ont raté d'un cheveu le but de l'égalisation dans les arrêts de jeu. Une bonne prestation dans l'ensemble.

Le fait saillant de ce match de l'ASG contre le CA a été sans doute cette extraordinaire parade et ce but sauvé miraculeusement à la 92' par le portier clubiste Mouhib Chamekh qui a empêché Nidhal Saied et ses partenaires de rentrer avec un nul précieux qui aurait pu les relancer dans la bataille du maintien. À l'arrivée, l'ASG est rentré avec une défaite par 2 buts à 0, mais on peut lui reconnaître qu'il a vendu chèrement sa peau. Car ce n'était pas facile de tenir la dragée haute à une grosse cylindrée du championnat comme le CA.

Le bon plan de Mohamed Tlemceni

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Malgré la défaite, on ne peut pas reprocher grand-chose au nouveau coach du Carrelage. Face à une équipe qui bénéficie au milieu de terrain de nombreuses rampes de lancement et des attaquants assez percutants qui savent dévorer les espaces, il a su tisser une vraie toile d'araignée devant la cage du gardien Abdelkader Chouaya. L'animation défensive a été de qualité avec un 5-3-2 cohérent et un bloc bien hermétique. Le CA a souffert le martyre pour impo- ser sa suprématie et trouver le chemin du but sur des actions collectives bien construites et n'a inscrit les deux buts de la délivrance que dans les arrêts de jeu des deux mi-temps et sur balles arrêtées.

« Cette perte de contrôle dans les ultimes minutes des deux périodes de jeu, a été notre seul point faible », a déclaré Mohamed Tlemceni au terme de la rencontre, ajoutant que « la chance a été du côté des « Rouge et Blanc » avec cette tête à bout portant de Nidhal Saied stoppée magnifiquement par Mouhib Chamekh qui a privé l'équipe gabésienne d'un point fort précieux au moment où le match touchait à sa fin », avant de conclure « qu'il faut prendre de cette bonne prestation des ondes positives pour les six rencontres restantes qui seront décisives ».

Si la Zliza a cédé peu d'espaces au CA et est parvenue à dérégler le pressing de Faouzi Benzarti, c'est grâce à une bonne organisation tactique articulée essentiellement autour du binôme étranger Souleymane Ouattara-Ridouane Assane qui a fait preuve d'une bonne complicité et d'une remarquable complémentarité dans le travail défensif. Forts de ce bon comportement défensif, les hommes de Mohamed Tlemceni ont bien cherché la relance dans la profondeur et la projection vers l'offensive.

Malgré cette défaite contre le CA qui les a maintenus à l'avant-dernière place , il y a eu quand même un motif de satisfaction que souligne l'auteur de la belle occasion du nul manquée, Nidhal Saied : « Nous avons retrouvé ce bon état d'esprit et cette solidarité dans le groupe qui vont nous servir pour nos prochains matches, à commencer par celui du vendredi contre l'USBG ».