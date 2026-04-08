Tunisie: Modernisation et renforcement des capacités maritimes - L'OMMP reçoit son 6e navire remorqueur

Une cérémonie de réception du 6e et dernier navire remorqueur livré à l'OMMP a eu lieu ce mardi 7 avril 2026. L'évènement s'inscrit dans le cadre de la coopération tuniso-française lancée en 2022, tant il a été financée à hauteur de plus de 41 millions d'euros par l'AFD.

L'événement s'est déroulé en présence de l'Ambassadrice de France en Tunisie, du directeur de l'AFD, du PDG de l'OMMP et du directeur général du transport maritime.

L'avenir sera marquée par de nouvelles coopérations

Interrogée sur la coopération entre la Tunisie et la France dans le domaine maritime, Mme Anne Guéguen, ambassadrice de la France en Tunisie a exprimé sa joie d'assister à de telles prouesses. « En tant que représentante de la France en Tunisie, je me sens tout aussi contente qu'extrêmement fière que la France ait contribué à travers l'agence française de développement (AFD) à la concrétisation de cet important projet. Il s'agit d'un projet de taille pour la modernisation et le renforcement de la capacité des ports maritimes et commerciaux en Tunisie ».

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L'ambassadrice française a par ailleurs indiqué que la participation de la France à ce projet et qui s'est faite à travers un financement de 41 millions d'euros prouve que la coopération est et restera toujours de mise. « Ce soutien est aussi important que fondamental dans la mesure où cela influe sur l'économie globale et renforce le développement du pays. Car plus de 98% des marchandises d'importation ou d'exportation passent par les ports, d'où l'importance de ce projet stratégique. La France continuera de soutenir l'économie tunisienne et sera toujours un allié au développement des capacités économiques tunisiennes ».

Projet finalisé

Pour sa part M. Jilani Hammami, directeur général adjoint des ports au Bureau de la marine marchande et des ports (OMMP), a annoncé que l'Office a finalisé, aujourd'hui, la réception des remorqueurs marins, un projet d'une importance capitale et stratégique pour l'institution. « Ce programme vise à renforcer la sécurité portuaire lors de l'accès et de l'accueil des grands navires, tout en jouant un rôle crucial dans la lutte contre la pollution, que ce soit au sein des ports ou en mer.

Grâce à trois remorqueurs spécifiquement équipés, l'OMMP améliore ses capacités de sauvetage et de sécurité maritime dans les ports ainsi que dans les eaux territoriales tunisiennes. Ce projet figure parmi les plus vastes de l'Office avec un coût total de 128 millions de dinars, financé partiellement par un prêt de l'Agence Française de Développement à raison de 41 millions d'euros, le reliquat étant assuré par les fonds propres de l'Office. Ces unités ont été réparties entre tous les ports afin de garantir un niveau de préparation et d'équipement homogène sur l'ensemble du littoral », a-t-il laissé entendre.

Des chantiers en cours

Parallèlement, ajoute le responsable, « l'Office poursuit depuis 2018 plusieurs chantiers d'aménagement des infrastructures et d'amélioration des services. Un investissement de 170 millions de dinars a déjà été réalisé pour l'aménagement des terre-pleins et la rénovation des quais, particulièrement les terminaux pour accroître la sécurité.

De plus, la construction d'un quai industriel majeur, d'une valeur de 58 millions de dinars, a été achevée. Ce quai est destiné à l'accueil de marchandises industrielles afin de désengorger les autres installations. Il a une capacité de traitement annuelle prévue entre 2 et 3 millions de tonnes pour des navires pouvant atteindre 30 000 tonnes de cargaisons à charge. Ce quai sera exploité par des entreprises privées de manutention dans le cadre d'un partenariat public-privé, utilisant des équipements technologiques de pointe ».

Ports sécurisés et énergie économisée

Concernant les perspectives futures, M. Hammami a annoncé qu'un projet de dragage des ports de Radès, de La Goulette et de Sousse, et qui est d'un montant de 130 millions de dinars, débutera prochainement après la sélection d'une entreprise étrangère. « La signature de contrat est prévue en mois de mai prochain. Le port de Zarzis fera également l'objet d'un appel d'offres de 20 millions de dinars, tandis des études environnementales avec un budget de 100 millions de dinars alloué aux infrastructures et à l'énergie concerneront les ports de Sfax et Gabès seront en cours », dit-il.

Et d'ajouter que l'accent est aussi mis sur « la lutte contre le carbone avec un investissement de 20 millions de dinars, incluant l'électrification des navires à quai à La Goulette ». Et ce, explique-t-il, pour réduire l'usage du diesel. « Il est également question d'installer une ferme photovoltaïque pour diminuer la consommation électrique de 20 %.

La sécurité sera renforcée par un programme d'un coût de 40 millions de dinars pour la surveillance électronique et la lutte contre les risques comme l'immigration clandestine et la contrebande, complété par un projet de numérisation d'une valeur de 1 million de dinars pour la mise en place d'un système d'information géographique en collaboration avec le ministère de la Défense. L'ensemble de ces projets stratégiques sont programmés pour la période 2026-2030 et représente un investissement global de 537 millions de dinars », note-t-il.