Afrique: Visite du président de la CAF - Le programme de Patrice Motsepe à Dakar

Le président de la Confédération Africaine de Football, Patrice Motsepe, est attendu à Dakar pour une visite officielle ce mercredi 8 avril 2026. Selon le programme établi, le dirigeant du football africain sera accueilli dès son arrivée par le président de la FSF, Abdoulaye Fall, entouré de plusieurs membres du comité exécutif de l'instance.

La journée débutera par un petit-déjeuner de travail entre les présidents de la CAF et de la FSF, avant une visite du nouveau siège de la fédération sénégalaise. La délégation se rendra ensuite sur l'île de Île de Gorée, haut lieu de mémoire situé au large de Dakar, où un déjeuner sera offert par la FSF.

Cette visite devrait également être marquée par une audience avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, même si celle-ci reste à confirmer dans l'agenda officiel.

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Le départ de Patrice Motsepe est prévu en fin de journée, après une série de rencontres destinées à renforcer la coopération entre la CAF et les autorités du football sénégalais. Cette visite s'inscrit dans la dynamique de consolidation des relations entre l'instance continentale et l'une des fédérations les plus influentes du football africain.