Sénégal: Paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff - L'achèvement du nouveau sanctuaire souhaité

La messe solennelle de Pâques, célébrée à la paroisse Saint-Paul de Grand-Yoff par l'Archevêque de Dakar, Monseigneur André Guèye, a servi de tribune pour relancer le projet de construction du sanctuaire. Entre appel à la foi, à l'unité et à l'engagement collectif, les fidèles et autorités présents ont été invités à se mobiliser pour concrétiser ce chantier longtemps attendu

Grand-Yoff a vécu, lors de la messe de Pâques, une célébration d'une intensité particulière. La présence de l'Archevêque de Dakar à l'église Saint-Paul a donné un relief inédit à cette fête de la Résurrection transformée en moment de relance d'un projet majeur pour la communauté. Avant la messe, Monseigneur André Guèye s'est rendu sur le chantier du futur sanctuaire pour prier et bénir les travaux, expliquant être venu à la fois pour partager la joie pascale et « relancer le projet de cette église, sanctuaire de Grand-Yoff ». Dans son homélie, le prélat a encouragé les fidèles à rester fermes dans leur engagement spirituel, confiant qu'il prie pour eux afin qu'ils « continuent à marcher sur le chemin de la sainteté en observant les commandements de Dieu ».

Revenant sur la portée de la foi, il a ajouté que « quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés », inscrivant ainsi la communauté dans une dynamique de renouveau. Par ailleurs, l'Archevêque a insisté sur la nécessité de placer le projet de construction du sanctuaire sous le regard de Dieu, rappelant que « c'est pour la gloire de Dieu que nous bâtissons » et que « c'est en vain que les bâtisseurs travailleraient si le Seigneur ne bâtissait Lui-même sa demeure ». Pour lui, la reprise des travaux constitue un signe d'espérance après des années d'attente. Évoquant l'histoire du chantier, Monseigneur André Guèye a indiqué que « ce projet dure depuis longtemps », avec une première pierre posée en 2003 et un démarrage effectif en 2013.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a cependant appelé à dépasser les blocages du passé, affirmant avec insistance qu'il ne faut pas « se focaliser sur les difficultés du passé » et que « ce qui est derrière nous, laissons-le derrière ».

Un projet ancien à relancer dans l'unité

Dans le même élan, il a tenu à remobiliser les fidèles et insisté sur la dimension à la fois locale et diocésaine du projet. « C'est votre église, celle de Grand-Yoff, avant d'être le sanctuaire du diocèse », a-t-il lancé tout en précisant que « toutes les paroisses doivent participer ». Dans cette logique de solidarité, il a mis en garde contre toute tentation d'attentisme : « Si nous attendons de régler toutes nos urgences, nous ne ferons jamais preuve de solidarité ».

La porte-parole du gouvernement en première ligne

Le secrétaire général de la paroisse, Gérard Hortefeux, a soutenu que la communauté attend depuis plus de 35 ans sa réalisation. Il a expliqué que l'église actuelle ne peut pas contenir tous les fidèles, obligeant la paroisse à multiplier les espaces et les horaires de célébration. M. Hortefeux a plaidé pour une implication élargie, appelant « les paroissiens, les fidèles du diocèse, la diaspora et toute personne de bonne volonté » à contribuer, y compris au-delà des appartenances religieuses.

La dynamique de mobilisation a été renforcée par l'intervention de la présidente de l'Amicale des femmes, Marie Diatta. Elle a concrétisé cet engagement en initiant l'opération « une femme, un sac de ciment ».

La secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement, Marie Rose Khady Fatou Faye a, pour sa part, exprimé une émotion particulière. Évoquant son attachement à la paroisse, elle a rappelé qu'elle y a fait sa première communion et sa confirmation. Elle a confié que ce « projet ancien » lui tient à coeur et qu'y contribuait déjà, étant enfant, à travers les cotisations.

Saluant la célébration, Mme Faye a fait part de sa fierté d'accueillir l'Archevêque et de partager ce moment avec la communauté. Elle a surtout pris un engagement fort en affirmant qu'elle « portera la parole de la communauté pour que l'église soit une réalité ». Insistant sur l'urgence du projet, la Sg du gouvernement a souligné que l'église actuelle « n'est pas adéquate pour des célébrations religieuses », appelant ainsi à une mobilisation collective pour doter Grand Yoff d'un lieu de culte adapté. Marie Rose Khady Faye a, en outre, exhorté les fidèles à s'engager afin que « leurs enfants puissent profiter de l'église ». Cette messe a aussi été célébrée en présence d'éminentes personnalités locales et étatiques. On pouvait noter la présence du secrétaire général du gouvernement, Boubacar Camara, de l'ancien maire de Dakar Khalifa Ababacar Sall et de l'édile de la commune, Madiop Diop.