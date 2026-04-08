Tunisie: Bientôt un nouveau pain au pays - Sans toucher au prix

Les boulangeries tunisiennes s'apprêtent à entamer, dans les prochains jours, la production de pain subventionné à base de farine riche en fibres, a annoncé le président par intérim de la Chambre nationale des boulangeries, Yahya Moussa. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'une décision de l'Office des céréales visant à améliorer la qualité nutritionnelle du pain tout en optimisant la rentabilité de la filière.

Intervenant ce mardi sur les ondes de Diwan FM, Moussa a précisé que cette mesure répond à une revendication ancienne des professionnels du secteur, formulée depuis 2017. Elle permettra notamment de faciliter les opérations de contrôle grâce à une distinction plus nette entre la farine destinée au pain subventionné et celle utilisée pour les produits pâtissiers.

Le responsable a tenu à rassurer les consommateurs en affirmant que cette transition n'aura aucun impact sur les prix ni sur les poids du pain. Ainsi, le pain de petit format continuera d'être vendu à 190 millimes pour un poids de 220 grammes, tandis que le grand format sera maintenu à 400 grammes.

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Par ailleurs, il a indiqué que les minoteries sont actuellement en train d'adapter leurs équipements techniques afin de produire cette nouvelle farine dans les meilleures conditions. Enfin, Yahya Moussa a souligné que l'introduction de cette farine enrichie permettra d'augmenter le taux d'extraction de la farine de 78 % à 85 %, soit un gain de 7 kilogrammes pour chaque 100 kilogrammes de blé transformé, contribuant ainsi à une meilleure valorisation des ressources céréalières.