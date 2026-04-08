Tunisie: Aïd al-Adha - Ce que prépare l'État pour éviter la flambée des prix

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, a annoncé que les préparatifs pour l'Aïd al-Adha ont été engagés de manière anticipée, avec la finalisation imminente de contrats portant sur l'acquisition de quantités importantes de moutons de sacrifice.

S'exprimant mardi 7 avril lors d'une séance plénière à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) à Bardo, consacrée à l'examen d'un projet de loi relatif à un accord entre la Tunisie et la Commission de l'Union africaine, le ministre a précisé que la stratégie d'approvisionnement repose sur une approche combinant importation et production locale afin de garantir la couverture des besoins du marché. Dans ce cadre, la Société Ellouhoum contribuera à hauteur d'environ 3 000 têtes issues de la production nationale. Ce volume, a-t-il souligné, ne représente qu'une partie de l'offre globale attendue, laquelle sera également assurée par les éleveurs privés.

Le ministre a indiqué que cette démarche s'inscrit dans le prolongement d'un appel adressé aux éleveurs, notamment aux petits agriculteurs, pour les encourager à commercialiser leurs bêtes, soit via les espaces relevant de la Société Ellouhoum, soit à travers une collaboration directe avec celle-ci. L'objectif est de renforcer le rôle de la production locale dans la satisfaction de la demande durant la période de l'Aïd.

Concernant les importations, Samir Abid a précisé qu'elles sont soumises à un calendrier rigoureux intégrant une période de quarantaine de 40 jours. Les troupeaux importés sont ainsi acheminés suffisamment tôt avant l'Aïd et font l'objet de contrôles sanitaires et vétérinaires stricts, supervisés par des spécialistes. Il a insisté sur le fait qu'aucune tolérance n'est permise en matière de sécurité du cheptel et de protection de la santé du consommateur.

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Le ministre a par ailleurs assuré que l'ensemble des opérations d'acquisition, qu'elles concernent l'importation ou le marché local, sont menées dans un cadre transparent et conformément à la réglementation en vigueur. Les offres sont sélectionnées sur la base des meilleurs prix et de la qualité des services, sans traitement préférentiel, avec un accès aux documents et données pour les instances de contrôle ainsi que pour les députés souhaitant les consulter.

Évoquant le marché des viandes rouges, Samir Abid a reconnu l'existence d'un déficit de la production nationale. Il a rappelé que l'État est intervenu, notamment avant et durant le mois de Ramadan, via la Société Ellouhoum, en s'appuyant également sur le cheptel local, afin d'assurer l'approvisionnement et de limiter les perturbations du marché. Ce déséquilibre a eu un impact direct sur les prix, qui ont atteint environ 60 dinars le kilogramme. Le ministre a appelé les citoyens à signaler toute infraction en matière de prix, assurant que les services du ministère interviennent immédiatement dès réception des signalements.