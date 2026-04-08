Sénégal: Cartes d'identité - La Daf annonce la reprise de la production à l'échelle nationale

La Direction de l'automatisation des fichiers (Daf) a annoncé la reprise de la production des cartes nationales d'identité, désormais appelée à s'étendre progressivement à l'ensemble du territoire national.

Dans un communiqué rendu public, l'administration relevant du Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique du Sénégal précise que cette reprise est effective depuis le 1er avril 2026. Les opérations d'enrôlement ont déjà démarré dans plusieurs centres, avec une montée en puissance progressive en vue d'une généralisation complète, y compris dans les représentations à l'étranger.

Selon la Daf, cette dynamique vise à améliorer significativement l'accès des citoyens à la carte nationale d'identité, document indispensable dans les démarches administratives. Elle intervient dans un contexte marqué ces derniers mois par des lenteurs dans la délivrance.

L'administration a par ailleurs tenu à rassurer sur la sécurisation des données, affirmant que l'intégrité des informations personnelles des Sénégalais est « strictement préservée ». Elle assure également rester à l'écoute des préoccupations des usagers et promet un service continu dans la gestion des cartes.

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Ce déploiement à l'échelle nationale devrait permettre, à terme, de résorber les retards et de fluidifier le processus de délivrance sur toute l'étendue du territoire.