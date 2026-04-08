Tunisie: Ligue des champions/Demi-finale aller/L'EST accueillera Mamelodi Sundowns (ce dimanche à 20h00) - Kouceila Boualia dans le doute

Ressentant des douleurs au niveau du talon, Kouceila Boualia a sauté le classico. Il a effectué une IRM en attendant d'y voir plus clair.

Il n'a pas pu faire le déplacement à Sousse, samedi dernier. L'ailier droit algérien, Kouceila Boualia, a manqué de surcroît le classico et pour cause : des douleurs ressenties au niveau du talon. Ce genre de douleurs résulte, entre autres, de la fatigue. Le joueur a effectué une IRM et doit subir des contrôles médicaux pour savoir quand il pourra reprendre les entraînements. Renseignements pris : Boualia est dans le doute et, a priori, improbable pour le match de dimanche contre Mamelodi Sundowns comptant pour le quart de finale aller de la Champions League. Pour rappel, ce quart de finale aller se jouera ce dimanche soir à partir de 20h00.

Une IRM pour Jebali, également

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Sorti sur blessure à la 54' face à l'ESS, Chiheb Jebali a effectué une IRM, hier. Jebali a été touché au niveau du dos et de la cheville. Doublement blessé, le joueur pourrait manquer à l'appel ce dimanche contre Mamelodi Sundowns. Une chose est sûre : le staff technique ne prendra aucun risque pour la santé du joueur qui bénéficiera du temps nécessaire pour se remettre sur pied. La participation de Chiheb Jebali au quart de finale aller dépendra du diagnostic établi sur la base de l'IRM effectuée et de son aptitude à être de nouveau compétitif.

Vente en ligne et match à guichets fermés

L'Espérance a mis en vente hier les billets pour le match comptant pour le quart de finale aller contre Mamelodi Sundowns. Une vente exclusivement en ligne. Par ailleurs, le quota autorisé pour assister à cette rencontre est de 35.000 supporters. Comme lors des matchs précédents, la rencontre EST-Mamelodi Sundowns se jouera à guichets fermés. Les joueurs peuvent donc compter sur le soutien indéfectible de leur public en ce quart de finale aller.

Une manche aller que les Espérantistes doivent réussir au mieux dans la perspective de prendre option en prévision de la manche retour qui se jouera une semaine après à Pretoria, précisément le samedi 18 avril à 14h00. Ceci dit, Youssef Belaïli s'entraîne en solitaire au Parc B en attendant de voir plus clair sur son avenir. Tout dépendra de l'appel déposé à la Fifa.