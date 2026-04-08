Sénégal: De Manga 2 à Sa Thiès - Neuf « Rois des arènes » en 42 ans

En terrassant Modou Lô, dimanche, Sa Thiès est entré dans la légende de la lutte sénégalaise en devenant le 9e Roi des arènes. Un sacre retentissant qui vient s'inscrire dans une longue lignée de champions d'exception, de Manga 2 à Yékini, en passant par Tyson, Bombardier ou encore Balla Gaye 2. Pendant 42 ans, ces géants ont façonné l'histoire de l'arène, imposant leur domination, marquant leur époque et captivant tout un peuple.

Manga 2, le Roi originel (1984-1994)

Hyacinthe Ndiaye alias Manga 2 est le premier Roi des arènes officiel. L'ancien sociétaire de la défunte écurie Sérère détient la plus grande longévité sur le trône royal, avec 10 ans de règne. Le fils de Joal-Fadiouth avait survolé la prestigieuse compétition royale organisée en 1984 par l'instance dirigeante de la lutte, en prenant le dessus sur Mor Fadam en finale.

Toubabou Dior, le Roi méconnu (1994-1998)

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Après Manga 2, Toubabou Dior devient le deuxième Roi des arènes, même si le grand public l'ignorait à l'époque. L'ancienne terreur de l'écurie Fass avait détrôné Manga 2 en 1994. Le père de Nar Touré a régné pendant 4 ans, avant de perdre sa couronne face à Tyson, le 12 avril 1998.

Tyson, l'enfant prodige (1998-2002)

Mouhamed Ndao dit Tyson a disputé son premier combat le 31 juillet 1994 contre Nguèye Loum de l'écurie Ndiambour. L'enfant de Kaolack est resté invincible pendant plusieurs années. Le 12 avril 1998, il est intronisé Roi des arènes après avoir terrassé Toubabou Dior, devenant ainsi le 3e Roi après Manga 2 et Toubabou Dior. Au moment de sa consécration, il affichait un palmarès de 7 victoires pour zéro défaite. Il perdra sa couronne face à Bombardier le 25 décembre 2002, après 3 ans et 5 mois de règne.

Yékini, l'invincible (2004-2012)

Yakhya Diop alias Yékini fait ses débuts dans l'arène le 17 août 1997 contre Kadd-Gui de Yarakh. Il réalise un parcours exceptionnel et devient Roi des arènes le 28 mars 2004 en battant Bombardier. Le fils de Joal règne pendant 8 ans (2004-2012). Il perd sa couronne face à Balla Gaye 2 le 22 avril 2012, à l'âge de 38 ans. Au moment de son sacre, l'ancien chef de file de l'écurie Ndakaru affichait un palmarès de 12 victoires sans défaite.

Bombardier, le Roi aux deux couronnes (2002-2004 et 2014-2018)

Ousmane Dia dispute son premier combat le 4 avril 1995 contre Thiaw Thiendou. Il devient Roi des arènes le 25 décembre 2002 en battant Tyson, avec un palmarès de 9 victoires contre 2 défaites. À 26 ans, le B52 de Mbour décroche le titre suprême, qu'il perd le 28 mars 2004 face à Yékini, après 1 an et 3 mois de règne. Il reconquiert la couronne le 8 juin 2014 en battant Balla Gaye 2, avant de la perdre à nouveau le 28 juillet 2018 contre Eumeu Sène. Ce second règne dure près de 4 ans.

Balla Gaye 2, le « Lion » conquérant (2012-2014)

Omar Sakho dit Balla Gaye 2 dispute son premier combat avec frappe le 2 janvier 2005 contre Samba Laobé de Thiès. Il devient Roi des arènes le 22 avril 2012, à 26 ans. Le fils de Double Less comptait 17 victoires pour 2 défaites au moment de son sacre face à Yékini. Son règne dure 2 ans et 1 mois (25 mois), avant d'être détrôné par Bombardier le 8 juin 2014.

Eumeu Sène, le sacre tardif (2018-2019)

Mamadou Ngom alias Eumeu Sène débute le 15 mars 1998 face à Mbodj Diagne. Il devient Roi le 28 juillet 2018 en battant Bombardier. Le « Fou » de Tay Shinger ne règne qu'un an. Il est détrôné le 28 juillet 2019 par Modou Lô. À ce moment, il affichait un palmarès de 10 victoires, 7 défaites et 2 nuls. Il reste le Roi le plus âgé, sacré à 39 ans, et le plus éphémère (juste 1 an).

Modou Lô, le Roc (2019-2026)

Doudou Lô dit Modou Lô débute le 4 février 2006 contre Pape Sène 2. Il devient Roi des arènes le 28 juillet 2019 en battant Eumeu Sène. À 34 ans, le « Roc » des Parcelles assainies atteint le sommet avec un palmarès de 20 victoires, 3 défaites et 1 nul. Il conserve son titre pendant 7 ans, avant de tomber face à Sa Thiès le 5 avril 2026. Durant son règne, il s'impose notamment face à Ama Baldé (5 novembre 2023), Boy Niang 2 (1er janvier 2024) et Siteu (24 novembre 2024).

Sa Thiès, le nouveau maître (depuis 2026)

Sa Thiès débute sa carrière par une victoire contre Boy Diouf le 22 février 2009. Fort d'un palmarès de 16 victoires pour 3 défaites, il est sacré Roi des arènes à 35 ans. Le fils de Double Less crée l'exploit en battant Modou Lô le 5 avril 2026. Le défi qui l'attend désormais sera de durer sur le trône, en tentant de dépasser le règne de sa victime, voire celui de Yékini (8 ans) et Manga 2 (10 ans).

Liste des 9 Rois

1er : Hyacinthe Ndiaye dit Manga 2 (1984-1994)

2e : Bounama Touré dit Toubabou Dior (1994-1998)

3e : Mouhamed Ndao dit Tyson (1998-2002)

4e : Ousmane Dia dit Bombardier (2002-2004 et 2014-2018)

5e : Yakhya Diop dit Yékini (2004-2012)

6e : Omar Sakho dit Balla Gaye 2 (2012-2014)

7e : Mamadou Ngom dit Eumeu Sène (2018-2019)

8e : Doudou Lô dit Modou Lô (2019-2026)