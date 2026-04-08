Sénégal: JOJ Dakar 2026 - La Haute Autorité des Aéroports du Sénégal s'engage

La Haute Autorité des Aéroports du Sénégal a affirmé son engagement aux côtés de Dakar 2026 pour garantir des opérations sûres, fluides et efficaces dans le cadre des déplacements lors des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ). L'annonce a été mardi, à l'issue de la signature de conventions entre les deux parties.

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« La Haute Autorité des Aéroports du Sénégal (HAAS) s'engage pleinement aux côtés de Dakar 2026 pour garantir des opérations sûres, fluides et efficaces. De la gestion des accès à la coordination des flux des délégations et des transports, tout est pensé pour assurer une organisation optimale, en collaboration avec les parties prenantes », informe la cellule de communication de Dakar 2026.

Au-delà de l'opérationnel, la HAAS réaffirme son engagement en faveur de l'éthique, de la responsabilité et du respect des valeurs des Jeux.