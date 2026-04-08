Sénégal: Trois personnes déférées au parquet de Tambacounda pour trafic de produits chimiques dangereux

Bakel — Trois personnes arrêtées pour trafic de "produits chimiques hautement dangereux", utilisés dans l'orpaillage clandestin, ont été déférées au parquet de Tambacounda (est), vendredi dernier, a-t-on appris de la Police nationale du Sénégal.

Elles ont été interpellées par des agents du commissariat spécial de police de Kidira (est), le 31 mars, selon la même source. Leur interpellation a eu lieu lors d'une patrouille menée par les policiers, au cours de laquelle une cargaison de "produits chimiques hautement dangereux" a été saisie, selon un communiqué de la division chargée des relations publiques de la Police nationale. Quatre cents kilos de cyanure, 250 kilos de zinc et quatre motos utilisées pour le "transport frauduleux" de ces produits ont été saisis, précise la même source.

Elle affirme que "ces produits acquis dans un pays frontalier étaient destinés aux sites d'exploitation clandestine [d'or] de Diyabougou et de Soréto", qui se trouvent dans la région de Tambacounda. Selon le communiqué, les produits saisis étaient destinés au traitement de l'or extrait des sites d'orpaillage clandestin de la zone.

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"À la vue des forces de l'ordre, deux des quatre transporteurs ont pris la fuite en abandonnant leurs motos et la cargaison. Toutefois, la réactivité des enquêteurs a permis l'interpellation des deux autres transporteurs et du destinataire final des produits", ajoute la division chargée des relations publiques de la Police nationale. D'après la même source, les trois mis en cause ont été déférés au parquet de Tambacounda, vendredi dernier, à la suite d'une enquête du commissariat spécial de police de Kidira.