Sénégal: Appui à la presse - Près de 1,9 milliard de francs FCFA distribués à 164 bénéficiaires, selon l'administrateur du FADP

Le Fonds d'appui et de développement de la presse (FADP) a mobilisé, au titre de l'exercice 2025, une enveloppe budgétaire de 1 milliard 900 millions de francs CFA, dont 1 milliard 899 millions 990 mille 007 FCFA ont été effectivement alloués à 164 bénéficiaires, a indiqué son administrateur, Habibou Dia, signalant un reliquat de 9 993 FCFA en fin d'exercice.

"Pour l'exercice 2025, le Fonds d'appui et de développement de la presse (FADP) a reçu une enveloppe budgétaire de 1 900 000 000 F CFA. Un montant global de 1 899 990 007 F CFA a été octroyé à l'ensemble des 164 bénéficiaires. Un reliquat de 9 993 F CFA a été constaté en fin d'exercice", a-t-il déclaré. Il faisait une analyse de la répartition des ressources, en sa qualité de directeur de la Communication en présence de plusieurs membres de l'écosystème des médias, de membres de la société civile et de partenaires techniques.

M. Dia a précisé que ces allocations résultent des arbitrages du Conseil de gestion, opérés dans "le respect des critères d'éligibilité et du principe d'égalité de traitement entre les catégories de médias". Au total, a-t-il dit, 164 bénéficiaires ont été retenus, soit environ 70 % des dossiers examinés, dont 37 entreprises de presse privées et 127 radios communautaires. Les entreprises privées comprennent sept organes de presse écrite, 21 médias en ligne, quatre radios commerciales et cinq télévisions.

Il a signalé qu'une enveloppe globale de 1 098 750 000 FCFA a été consacrée à ces deux segments, répartie entre 686.550.000 FCFA pour les entreprises de presse privées et 412.200.000 FCFA pour les radios communautaires. Dans le détail, il a indiqué que les télévisions ont reçu 157.500.000 FCFA, les radios commerciales 96.250.000 FCFA, la presse écrite 106.000.000 FCFA, la presse en ligne 326.800.000 FCFA, tandis que les radios communautaires ont bénéficié de 412.200.000 FCFA, selon les fourchettes définies par catégorie.

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M. Dia a par ailleurs salué l'apport de la plateforme Déclaration des médias au Sénégal (DMS), qui a permis de faciliter le dépôt des dossiers par les médias, tout en assurant leur traçabilité et une vérification systématique des pièces fournies. S'agissant du volet formation, une dotation de 125.750.000 FCFA a été allouée au Centre d'études des sciences et techniques de l'information (CESTI), en hausse de 403 % par rapport à 2023.

Cette enveloppe vise notamment la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention de la carte nationale de presse, la formation continue à travers des cycles de master et le renforcement des capacités des acteurs du secteur. Les organes de gouvernance du secteur, notamment le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias (CORED) et la Commission de la carte nationale de presse (CCNP), ont bénéficié d'un financement global de 86 298 976 FCFA, couvrant les exercices 2024 et 2025 ainsi qu'une anticipation du premier trimestre 2026.

Concernant les entreprises publiques, une enveloppe globale de 609 341 031 FCFA leur a été attribuée. "L'Agence de presse sénégalaise (APS) a reçu 197.000.000 FCFA, en plus de 36 000.000 FCFA au titre des charges locatives", selon Habibou Dia.

Il a ajouté que la Radiotélévision sénégalaise (RTS) a bénéficié d'un appui de 186 341 031 FCFA pour la couverture de la Coupe d'Afrique des nations, tandis que l'Agence de distribution de presse (ADP) a obtenu 190 000 000 FCFA pour soutenir la modernisation et la digitalisation de la chaîne de distribution. Les dépenses de fonctionnement du FADP ont été arrêtées à 28 200 000 FCFA, en nette baisse par rapport aux 190 000 000 de francs CFA alloués les années précédentes. Cette réduction a permis de renforcer les ressources destinées aux bénéficiaires, a souligné l'administrateur.