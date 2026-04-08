Sénégal: Une entreprise indienne présente une plateforme numérique pour la sécurisation de données au pays

Dakar — La société indienne Tmedia Business Solution (TMBS), spécialisée dans la cybersécurité, a présenté mardi à Dakar une plateforme numérique qu'elle envisage de déployer au Sénégal, en partenariat avec un acteur local, en vue de renforcer la sécurisation et la gestion des données, a constaté l'APS.

"TMB Solution vient de présenter ses différentes solutions qu'ils ont à offrir au Sénégal, notamment le système de santé, donc la digitalisation de tout le processus et le management des hôpitaux et des structures sanitaires", a expliqué Jules Faye, directeur général de Stratégie Afrique, par ailleurs représentant de cette structure indienne au Sénégal.

S'exprimant lors d'un forum sur le thème "Le Sénégal à l'ère de la souveraineté numérique", coorganisé par le cabinet sénégalais Strategia Afrique et TMBS, en partenariat avec l'opérateur de data center Stellarix, il a indiqué que la plateforme proposée est "interopérable et sécurisée, avec pour ambition de s'intégrer à l'écosystème existant, notamment autour du dossier patient et de la protection des données", par exemple.

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"Toutes les données qui vont transiter vers nos plateformes seront hébergées sur Stellarix, un opérateur de data center basé à Diamniadio", a-t-il assuré, en présence de plusieurs autorités de l'écosystème numérique, chercheurs, partenaires et spécialistes en cybersécurité. Revenant sur le contexte national, Jules Faye a rappelé les récents sabotages informatiques ayant ciblé des structures publiques au Sénégal, comme la Direction de l'automatisation des fichiers (DAF) en février dernier.

Face à ce type de menaces, il a indiqué que TMBS propose aux autorités sénégalaises "un accompagnement visant à sécuriser les infrastructures numériques, en prévenant à de nouvelles attaques et la récupération de données compromises". Cette initiative "s'inscrit dans une dynamique de digitalisation des services sanitaires au Sénégal", a ajouté M. Faye.

Selon lui, la solution proposée offre également "une gestion intégrée des établissements de santé, tout en assurant une meilleure protection des données sensibles des patients". Outre le secteur sanitaire, la société a également présenté d'autres outils numériques, dont un système de gestion des services éducatifs, de la maternelle à l'université. "L'idée, c'est de digitaliser le parcours patient avec une identité unique permettant à chaque Sénégalais d'accéder à ses données médicales partout où il se trouve", s'est félicitée la directrice générale de Stellarix, Nafi Diagne.