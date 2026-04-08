Sénégal: Ziarra générale - 98% des besoins exprimés pour l'organisation seront satisfaits selon l'adjoint au gouverneur

L'adjoint au gouverneur de Thiès, en charge du développement, Ababacar Sadikh Niang a assuré, mardi, que 98% des besoins exprimés par le comité d'organisation de la Ziarra générale de Tivaouane, prévue le 12 avril, seront satisfaits par les services concernés, qui ont pris des engagements dans ce sens.

Présidant une réunion du comité régional de développement, consacrée aux préparatifs de ce rassemblement religieux, Ababacar Sadikh Niang a rassuré que " 98 % des besoins qui ont été exprimés seront satisfaits, et toutes les parties prenantes ont pris les engagements qu'il faut". "Donc, a-t-il ajouté, tout ce qui reste, c'est une question de coordination et de suivi qui sera assurée dès la fin de la réunion". Une délégation représentant le khalife général des Tidianes, conduite par Serigne Moustapha Sy Al Amine, avait pris part à cette rencontre.

"Par rapport aux expressions de besoins formulées par toutes les parties prenantes concernées, en commençant par les forces de défense et de sécurité, sur le plan sécuritaire, toutes les dispositions seront prises pour une couverture sécuritaire parfaite de la Ziarra", a promis Ababacar Sadikh Niang.

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M. Niang a aussi annoncé que sur le plan sanitaire, tout sera mis en œuvre, en collaboration avec le directeur régional de la santé et le commandant de la brigade régionale d'hygiène, afin que le séjour des fidèles à Tivaouane se passe dans des conditions optimales. Selon l'adjoint au gouverneur, chargé du développement, une attention particulière est accordée à la propreté de la ville, avec l'organisation d'une grande journée de nettoiement citoyen prévu jeudi prochain.

Par ailleurs, "les chefs de services concernés ont pris les engagements qu'il faut pour mettre les pèlerins dans les meilleures conditions possibles en termes d'éclairage et d'adduction d'eau", a-t-il rapporté, relevant que le maire de Tivaouane et le président du conseil départemental ont réitéré leur engagement à accompagner tous les chefs de services concernés dans l'accomplissement de leurs missions respectives.

A propos du risque de voir la grève en cours des transporteurs affecter la mobilité des fidèles, l'adjoint au gouverneur a laissé entendre que l'appel lancé par le représentant du Khalife général des Tidianes à l'endroit des acteurs du secteur, pourrait porter ses fruits, vu l'écoute attentive dont jouissent les chefs religieux de la part des acteurs, quelle que soit leur appartenance.