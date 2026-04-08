Sénégal: Moustapha Guirassy mise sur une 'Vision globale et des solutions structurelles' pour un financement durable de l'éducation

Dakar — Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, a plaidé mardi pour l'adoption d'une vision globale adossée à des réformes structurelles afin d'assurer un financement durable du secteur éducatif, mettant en avant une fiscalité plus équitable et des mécanismes innovants comme leviers essentiels pour une meilleure prise en charge du système.

"La question du financement durable de l'éducation doit être abordée avec une vision globale et des solutions structurelles", a relevé le ministre, en prenant part à un atelier de plaidoyer sur la fiscalité et l'éducation. Portant sur le thème : "les syndicats d'enseignants se mobilisent pour la justice fiscale et éducative", la rencontre est organisée par l'union syndicale pour une éducation de qualité (USEQ), en partenariat avec l'Internationale Education (IE), COSYDEP et Action Aid.

Elle se propose de renforcer les capacités des organisations membres, allant dans le sens de faire le plaidoyer auprès du gouvernement sénégalais pour une augmentation durable du financement national des systèmes d'éducation publique, a-t-on appris lors de la cérémonie d'ouverture. Moustapha Mamba Guirassy s'est félicité de la tenue de cet atelier qui offre l'opportunité "d'approfondir les analyses, de partager les expériences et de construire une vision commune".

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Il a qualifié "d'indispensable et constructif" le dialogue entre les pouvoirs publics, les organisations syndicales, la société civile et les partenaires techniques et financiers en vue d'aller vers des solutions concrètes. "Nous devons, ensemble, renforcer le plaidoyer en faveur d'un financement durable, équitable et efficace de l'éducation publique", a-t-il poursuivi.

"Une fiscalité plus juste, plus efficace et mieux adaptée à nos réalités économiques peut permettre de dégager des marges budgétaires supplémentaires en faveur de l'éducation et des secteurs sociaux", a indiqué M. Guirassy, en évoquant des leviers qui s'offrent à la communauté éducative. Le ministre s'est aussi attardé sur une bonne gestion de la dette, appelant à " veiller à la soutenabilité de notre endettement et à l'orientation de nos engagements financiers vers des investissements productifs, notamment dans le capital humain".

"Le troisième levier réside dans l'innovation en matière de financement", a indiqué le ministre de l'Education nationale, insistant sur la mise en place de "mécanismes dédiés, transparents et orientés vers les investissements structurants, notamment en infrastructures, en équipements et en formation". "C'est précisément dans cette perspective d'innovation que s'inscrit notre réflexion autour de la création d'un fonds souverain dédié à l'Éducation", a encore fait valoir M. Guirassy.

Il s'agira, selon lui, de mettre en place un instrument stratégique et inédit devant permettre de "sanctuariser des ressources financières sur le long terme, d'atténuer l'impact des aléas de la conjoncture économique et de garantir un financement pérenne, robuste et prévisible au service exclusif de notre école et des générations futures".