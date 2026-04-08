Sénégal: Une étude met en exergue les contributions des institutions et familles religieuses sénégalaises dans l'éducation et la protection sociale

Dakar — L'ONG Cadre des religieux pour la santé et le développement (CRSD) et World Faiths Development Dialogue ont publié, mardi, à Dakar, un rapport mettant en exergue la contribution des familles et institutions religieuses du Sénégal dans les domaines de l'éducation et de la protection sociale, a constaté l'APS.

La publication de ce rapport est intitulé "Sénégal : synthèse des contributions des familles et institutions religieuses dans l'éducation et la protection sociale au Sénégal" s'inscrit dans le cadre du projet triennal sur l'Engagement religieux stratégique (SRE), lancé en 2023, indique le document. "Le présent rapport n'est qu'une première étape dans la mise en évidence et la valorisation de la contribution des familles et institutions religieuses dans les domaines de l'éducation et de la protection sociale", a dit Cheikh Saliou Mbacké, président de l'ONG Cadre des religieux pour la santé et le développement (CRSD).

Les résultats de cette étude menée par les institutions et familles religieuses ont été rendus publics lors d'un atelier de partage. M. Mbacké a précisé que le travail n'est pas exhaustif, vu "l'étendue et la portée des nombreuses actions menées par nos vénérés guides depuis de longues années". Selon lui, il s'agit de continuer le processus pour "une plus grande visibilité de leurs actions, même si leur intention première se trouve dans leur mission de servir le bon Dieu".

Le projet Engagement stratégique religieux (SRE) a permis de documenter les stratégies, les réalisations et les contributions multiples des familles et institutions religieuses dans deux domaines clés du développement socioéconomique du Sénégal que sont l'éducation et la protection sociale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Cette production permet, à cet effet, de mieux vulgariser les actions des familles et institutions religieuses qui, du reste, étaient non seulement inconnues, mais aussi non reconnues par les différentes parties prenantes (Etat, Partenaires techniques et financiers, société civile), a-t-il indiqué. Cheikh Saliou Mbacké ajoute que les informations recueillies mettent également en évidence la "participation effective" des institutions religieuses à l'effort de développement socioéconomique par la formation de capitaines d'industrie et d'agents de développement.