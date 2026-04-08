Sénégal: Kolda - Le nouveau directeur du centre hospitalier régional installé

7 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kolda — Le nouveau directeur du centre hospitalier régional de Kolda (Sud) docteur Makha Danfakha a été installé dans ses nouvelles fonctions au cours d'une cérémonie officielle présidée mardi par le gouverneur de la région Moustapha Ndiaye, a constaté l'APS.

Le chef de l'exécutif régional a salué, à cette occasion, les efforts consentis par le directeur sortant avant d'exhorter le nouvel entrant à consolider les acquis pour le bien-être des populations de la région. "Docteur Fallou Niang a réussi sa mission comme le témoigne le tribunal populaire. Tous les intervenants ont reconnu les efforts et le travail qu'il a accompli depuis son arrivé à la tête de l'hôpital", a-t-il avancé.

"J'ai l'habitude de dire qu'un fonctionnaire affecté dans une zone doit, à partir du jour de sa prise de fonction, penser au jour où il devra partir, et ce jour-là les éloges ne manqueront pas si toutefois la mission est bien accomplie, sinon vous faites une passation de service dans les bureaux et c'est fini", a dit le gouverneur de la région de Kolda. Le docteur Danfakha dit s'inscrire dans la continuité du docteur Fallou Niang, arrivé il y a 19 mois à la tête du centre hospitalier régional de Kolda.

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Il compte structurer son action autour de l'amélioration des conditions de travail des agents et la satisfaction des besoins en santé des populations. "Je mesure à sa juste valeur la mission qui m'attend et que je compte m'inscrire dans la continuité des actions de mon prédécesseur. Je compte ensuite actionner deux leviers : travailler à l'amélioration des conditions des agents et la satisfaction des besoins en santé des populations", a-t-il déclaré.

Le docteur Niang, promu directeur des établissements publics de santé, quitte Kolda après avoir contribué à redorer le blason du centre hospitalier régional de Kolda. Il a notamment été l'artisan de la mise en service de plusieurs spécialités - neurologie, neurochirurgie, pédiatrie, radiologie, ophtalmologie -, sans compter qu'il a conduit la réfection du château d'eau de l'hôpital. De même a-t-il contribué, de par son action, à la labélisation du centre hospitalier régional et du Service d'aide médical d'urgence (Samu) de Kolda.

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