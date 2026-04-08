Sénégal: Sécurité sanitaire des aliments - Une trentaine de femmes formées aux bonnes pratiques

Dakar — Un atelier de formation aux bonnes pratiques d'hygiène et de fabrication s'est ouvert, mardi, à Dakar, au profit d'une trentaine de femmes entrepreneuses actives dans la restauration et la valorisation des produits alimentaires, venues notamment de Dakar, Thiès et Kaolack, a constaté l'APS.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet visant à renforcer la capacité de réponse aux urgences liées à la sécurité sanitaire des aliments et à améliorer la qualité de l'alimentation de rue au Burkina Faso, au Mali et au Sénégal, selon ses initiateurs. Le président du Comité national du Codex alimentarius, Amadou Diop, a souligné que cet atelier participe à une dynamique essentielle de renforcement de la sécurité sanitaire des aliments, en particulier dans les secteurs de la transformation et de la restauration, qui occupent une place centrale dans l'alimentation des populations.

"La sécurité sanitaire des aliments n'est pas une contrainte, mais une opportunité. Une opportunité de protéger la santé des consommateurs, d'améliorer la qualité de vos produits et d'accéder à des marchés plus exigeants", a encore fait valoir l'universitaire. Il a parlé d'une opportunité de "valoriser la qualité de nos produits et faire rayonner nos savoir-faire agricoles et alimentaires".

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Le président du Comité national de Codex alimentarius s'est aussi attardé sur "les conséquences économiques de l'insécurité alimentaire", faisant notamment allusion à "la faible participation des produits locaux aux marchés internationaux et la dévaluation des produits de base". Il en est de même pour 'la faiblesse des revenus d'exportation, la réduction des bénéfices et du bien-être des producteurs, ainsi que la perte de confiance des consommateurs dans les chaines d'approvisionnement alimentaire".

Expert en sécurité sanitaire des aliments au bureau régional du Fonds des nations unies pour l'alimentation (FAO), le docteur Mamadou Ndiaye, a pour sa part indiqué que "des modèles d'équipement sont identifiés pour équiper les acteurs de la restauration de rue des sites pilotes pour améliorer la conformité du matériel aux exigences d'hygiène".

Il souligne que des plans de surveillance sont en cours de mise en oeuvre dans une perspective de "générer plus de données qui permettront une meilleure connaissance des risques prioritaires pour le Sénégal". "Ce présent séminaire pour renforcer les chefs d'entreprise de la restauration et de la valorisation des produits alimentaires, devrait nous permettre de contribuer au développement de l'autocontrôle selon une démarche méthodologique adaptée à nos contextes pour que les produits que vous mettez sur le marché local ou à l'export puissent satisfaire aux exigences sanitaires des aliments", a-t-il martelé.