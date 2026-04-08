Burkina Faso/Sénégal: Les Lionnes joueront deux matchs amicaux contre le Burkina Faso, les 13 et 17 avril

Dakar — Les équipes nationales féminines du Sénégal et du Burkina Faso joueront deux matchs amicaux prévus les 13 et 17 avril 2026 au stade Léopold-Sédar-Senghor de Dakar.

C'est la troisième et la quatrième fois que ces deux équipes se croisent. Les deux rencontres prévues à 17 h 00 GMT permettront aux Lionnes du Sénégal de préparer la Coupe d'Afrique des nations (CAN) féminine 2026. Cette compétition aura lieu du 25 juillet au 16 août prochains. Elle devait initialement se tenir du 17 mars au 3 avril derniers.

Les équipes nationales féminines de football du Burkina Faso et du Sénégal se sont rencontrées deux fois. Le 5 juillet 2022, au Maroc, le Sénégal avait battu le Burkina Faso, 1-0. Cette rencontre faisait partie des matchs de la CAN 2022. Les Lionnes ont gagné le deuxième match, avec le même score. L'équipe nationale féminine du Sénégal a joué son premier match officiel le 22 septembre 2002, contre le Ghana. Les Lionnes avaient battu les Ghanéennes, 3 buts à 0.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cette année, le Sénégal jouera sa cinquième phase finale de la CAN féminine. Il a participé aux deux dernières phases finales. Les Lionnes font partie du groupe A, qu'elles partagent avec l'Algérie, le Kenya et le pays hôte de la compétition, le Maroc. L'Afrique du Sud, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Tanzanie constituent le groupe B.