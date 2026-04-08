Sénégal: Les startups sénégalaises en plein dans la révolution de la médecine

7 Avril 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Télémedecine, e-Santé, etc., le Sénégal est entré de plain-pied dans l'ère de la science appliquée à la médecine avec le lancement de plusieurs applications mobiles par des startups nationales, afin de proposer des solutions aux défis du système sanitaire.

Ces solutions numériques se présentent comme autant de réponses aux contraintes du secteur sanitaire, en termes d'inaccessibilité des informations sanitaires et d'accès aux soins, certaines contribuant à une prise en charge adaptée et à un meilleur suivi des patients. Grâce à un smartphone, le patient peut par exemple bénéficier de conseils pratiques sur la prévention et le traitement de maladies. Plusieurs autres solutions numériques sont promues par des startups du secteur, à l'image de "Njureel Services", qui développe des solutions 100% e-santé en matière de santé reproductive.

Fondée en 2019, cette startup a lancé "Sama Bajene", une plateforme digitale pour améliorer l'accès aux soins, notamment pour les femmes enceintes principalement en zone rurale. Selon ses concepteurs, l'application propose des téléconsultations et un suivi médical axé sur la santé sexuelle et reproductive. Elle fonctionne principalement via un site web permettant des consultations par appel vidéo WhatsApp.

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Du point de vue des professionnels de santé, "Sama Bajene" permet aux structures de santé de gérer efficacement leurs prestations et rendez-vous, facilitant l'accès aux soins médicaux afin de réduire la mortalité maternelle. Il s'y ajoute qu'elle offre un accompagnement psycho-social et juridique pour les femmes victimes de violences. Tanel, une startup évoluant également dans la healthTech, accompagne les organisations et leurs collaborateurs dans une gestion plus simple, plus transparente et plus efficace de la couverture santé.

Des exemples parmi d'autres pour dire que l'essor de la santé digitale touche également le Sénégal. Pour preuve, la startup Eyone Medical, co-fondée en 2015 par Henri Ousmane Guèye, a levé, en juillet 2025, a levé un milliard de francs CFA auprès d'Oyass Capital, un fonds de capital-investissement soutenu par le gouvernement sénégalais.

Avec la solution digitale qu'elle a développée, cette jeune pousse connecte patients, médecins et pharmacies en établissant des dossiers médicaux en temps réel, grâce un "dossier patient partagé". Eypne déploie désormais ses ailes dans la sous-région et au-delà : Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali et France. La plateforme est utilisée dans plus de 60 établissements de santé à travers ces pays, démontrant sa scalabilité (capacité d'évolution et d'expansion) sur les marchés émergents et développés.

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