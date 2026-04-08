Sénégal: Ranérou - Des usagers des forages dénoncent les pénuries d'eau

Ranérou — Les usagers de la Sénégalaise des eaux rurales (SDER) à Ranérou (nord) ont dénoncé des pénuries d'eau dont ladite entreprise est à l'origine, ce que son directeur technique a démenti en soutenant qu"'il n'y a aucun souci" lié à l'approvisionnement en eau des populations locales.

Bocar Diallo, un adjoint du maire d'Oudalaye et porte-parole des usagers des forages locaux, a décrié leur exploitation technique et commerciale. "Depuis que la SDER est venue à Ranérou, nous sommes confrontés à des difficultés, concernant la distribution de l'eau. Beaucoup de forages sont à sec. Les abreuvoirs sont tous fermés", a soutenu M. Diallo lors d'un point de presse, ajoutant que les pénuries d'eau engendrent "la disparition du cheptel".

Les pénuries d'eau résultent d'un manque d'essence, le carburant nécessaire pour faire fonctionner les forages. La SDER ne dispose pas de stocks d'essence suffisants pour le fonctionnement des 46 forages du département de Ranérou, selon l'élu local et porte-parole des usagers des ouvrages hydrauliques. "Chaque jour, des agents de la SDER font le tour des forages à bord de véhicules, pour y déposer de bidons d'essence. Mais ces agents arrivent parfois en retard", a signalé Bocar Diallo.

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Le directeur technique de la SDER, Al Ousseynou Bocoum, soutient que les populations sont bien approvisionnées en eau. "Depuis novembre 2025, nous avons réparé plus de 20 forages qui étaient tombés en panne. À ce jour, plus de 40 forages exploités par la SDER fonctionnent correctement. Aucun forage n'est à l'arrêt. Aucun souci lié à l'approvisionnement des forages en essence n'a été signalé", a argué M. Bocoum. D'après lui, la SDER a recruté des agents et a acquis du matériel destinés à l'exploitation technique et commerciale des ouvrages hydrauliques.