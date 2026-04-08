Congo-Kinshasa: Blocage autour du transfert des militaires de l'armée régulière détenus par l'AFC/M23

Cela fait un mois que l'AFC/M23 a annoncé la libération, selon ses chiffres, d'environ 5 000 militaires des FARDC, ou bien encore 2 700 selon d'autres sources. Ils devaient être remis à la Croix-Rouge puis transférés au gouvernement congolais. Mais depuis l'annonce, il n'y a plus aucune avancée.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), a été saisi et s'était dit prêt à accompagner le processus. Ces dernières semaines ont été tendues, avant une accalmie observée ces derniers jours. L'AFC/M23 a multiplié les pressions, allant jusqu'à accuser Kinshasa de refuser de reprendre ces militaires. Côté Kinshasa, le scepticisme reste fort.

Certains officiels de RDC redoutent même une stratégie « d'infiltration ». « Pourquoi insistent-ils ? Agissent-ils de bonne foi ou ont-ils un agenda caché ? », s'interroge ainsi un proche du président Félix Tshisekedi. D'autres responsables, plus nuancés mais toujours prudents, rappellent qu'il s'agit de prisonniers de guerre, et que la question est sur la table des discussions depuis près de six mois.

Respecter les procédures

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Un ministre confie à RFI qu'il est impératif que tout se fasse dans le respect des procédures. Selon nos informations, une programmation existe, mais aucun calendrier d'exécution n'a encore été arrêté. Une source diplomatique souligne que, même en cas d'accord entre les deux parties, des contraintes financières pourraient ralentir le processus.

La question pourrait être abordée dans moins de dix jours, lors d'une réunion prévue sous médiation qatarienne. En attendant, ces militaires restent sous la responsabilité de l'AFC/M23. Beaucoup refusent d'intégrer la branche combattante du mouvement, et représentent aujourd'hui une charge logistique pour le groupe, notamment pour leur prise en charge alimentaire.