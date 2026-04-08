Sénégal: CAN 2025 - En visite au pays, le président de la CAF veut jouer l'apaisement

S'agit-il d'une mission d'apaisement au Sénégal ? Le président de la Confédération africaine de football (CAF), Patrice Motsepe, est à Dakar aujourd'hui, avant de se rendre au Maroc. Cette visite intervient dans un contexte tendu pour l'instance continentale alors que la polémique autour de la finale de la coupe d'Afrique des Nations 2025 et de qui l'a emporté continue de susciter de vives réactions.

Le patron du football africain va-t-il tenter de désamorcer les différends, après la décision controversée du jury d'appel de la Confédération africaine de football (CAF) de faire du Maroc le vainqueur de la CAN sur tapis vert. « Il s'agit sans aucun doute d'apaiser les tensions », assure une source proche du dossier.

La Fédération sénégalaise de football, qui a saisi le Tribunal arbitral du sport sur ce dossier compte en tout cas bien présenter ses arguments à Patrice Motsepe, lors de leur rencontre programmée ce matin, avec, notamment, le président de la fédération sénégalaise de foot Abdoulaye Fall, et alors qu'on n'attend pas de décision du tribunal arbitral du sport avant plusieurs semaines.

Rencontre avec le président sénégalais

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Mais le chef de la confédération africaine de football, qui va se rendre au nouveau siège de la fédération, et sur l'île de Gorée doit également rencontrer le président Bassirou Diomaye Faye, dans l'après-midi, après son Conseil des ministres.

Parmi les points qui pourraient être abordés, il y a la situation des 18 supporters sénégalais détenus à Rabat depuis la finale, alors qu'une nouvelle audience doit se tenir lundi 13 avril. Après Dakar, Patrice Motsepe, a en tout cas prévu de se rendre à Rabat.