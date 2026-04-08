Soudan: Al-Burhan assiste à la cérémonie de la passation de pouvoir du chef d'état-major

Le Président du Conseil de souveraineté transitoire (CST) et Commandant général des forces armées, lieutenant général Abdel Fattah Al-Burhan, a assisté à la passation de pouvoir de chef d'état-major entre le lieutenant général Mohamed Osman Al-Hussein et le lieutenant général Yassir Abdal-Rahman Al-Atta.

Lors de son allocution, Al-Burhan a affirmé que la passation de commandement est une tradition militaire fondamentale visant à améliorer la performance militaire, réaffirmant que les forces armées constituent l'épine dorsale pour la stabilité de l'État.

Il a souligné que le choix du lieutenant général Al-Atta reposait sur son expertise sur le terrain et son rôle déterminant par ses compétences de commandement sur le champ de bataille et a écarté toute considération régionale, tout en saluant le rôle de son prédécesseur pour la victoire décisive.

Le lieutenant-général Yasser Atta a annoncé son souci de développer l'effort avec les forces conjointes et les forces d'appui, exprimant son espoir de les intégrer au sein des unités des forces armées afin de construire une armée nationale représentant toutes les composantes de la société soudanaise.