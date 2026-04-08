Afrique: Agar encounte une délégation de l'UA

Le vice-président du Conseil de souveraineté transitoire, le commandant Malik Aqar, a souligné l'empréhence du gouvernement du Soudan à parvenir à la paix et à la stabilité, soulignant la nécessité que la paix soit par des soudanaises et du travail des esprits nationaux, avec le soutien de partenaires, dirigés par l'Union africaine, à condition que cela soit basé sur le principe de résoudre les problèmes africains au sein de la Chambre africaine loin des diktats.

Cela a été fait lors de sa réunion aujourd'hui avec la délégation de la mission de haut niveau de solidarité et de plaidoyer pour le Soudan, dirigée par le bureau de l'envoyé spécial du président de la Commission de l'Union africaine pour les femmes, la paix et la sécurité, en présence du ministre d'État aux ressources humaines et au développement social, le Dr Salimi Ishaq.

Aqar a souligné que la paix ne peut être atteinte indépendamment de la participation du gouvernement soudanais, soulignant l'engagement de l'État à impliquer les femmes soudanaises dans tout processus politique ou de négociation et à assurer le renforcement de leur rôle sociétal.

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Il a expliqué que la réalisation de la stabilité nécessite le retour du Soudan sur la plate-forme africaine, soulignant l'importance d'un partenariat avec l'Union dans le cadre de la souveraineté nationale.

Le vice-président du Conseil souverain a donné à la délégation une explication de la rébellion de la milice de soutien rapide, passant en revue les graves dommages causés aux femmes et les violations documentées par les organismes internationaux et locaux, en plus de la destruction systématique de l'infrastructure soudanaise.

Aqar a exprimé sa gratitude à la délégation pour cette visite, d'autant plus qu'il s'agit de voir la situation de l'intérieur, loin des rapports écrits et des rassemblements qui ont lieu en dehors du territoire soudanais.

Pour sa part, la délégation africaine a exprimé sa satisfaction face à la visite et aux efforts officiels déployés par le gouvernement du Soudan pour faciliter sa mission, soulignant que la visite vise à la solidarité continentale avec le Soudan et à soutenir les efforts nationaux visant à atteindre la stabilité.

La délégation a également souligné l'importance de la réunion pour démontrer le rôle des femmes soudanaises dans la construction de la paix et le renforcement des moyens de partenariat avec l'Union africaine pour promouvoir l'intégration des femmes dans le processus politique.