Sénégal: Rapport FADP 2025 - 1,9 milliard F CFA mobilisés pour le soutien des médias

Le Rapport 2025 du Fonds d'appui et de développement de la presse (FADP) met en évidence une évolution notable dans la gestion du soutien public aux médias au Sénégal. Sur 241 dossiers reçus, 164 ont été approuvés, traduisant une sélection rigoureuse, mais aussi une amélioration progressive de la qualité des candidatures.

La digitalisation marque un tournant décisif. Grâce à la plateforme Déclaration Médias Sénégal (DMS), 165 dossiers ont été soumis en ligne, avec un taux d'éligibilité de 80 %. Une performance largement supérieure aux dépôts physiques, dont seulement 38,15 % ont été validés. Ce contraste souligne l'importance croissante des outils numériques dans la structuration du secteur.

Les rejets restent principalement liés à des manquements administratifs : non-conformité fiscale et sociale, insuffisance de contrats de travail ou absence de responsables éditoriaux. Malgré ces contraintes, un délai exceptionnel de régularisation a été accordé à certains dossiers.

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Avec une enveloppe de 1,9 milliard de F CFA presque entièrement distribuée, le FADP a soutenu 164 bénéficiaires, dont une majorité de radios communautaires. En parallèle, un effort significatif a été consenti pour la formation et les médias publics.

Ce rapport confirme ainsi une volonté de professionnalisation du secteur, tout en mettant en lumière les défis persistants liés à la conformité et à l'adaptation des acteurs.