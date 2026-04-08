Sénégal: Tentative d'émigration clandestine déjouée à Sendou - 31 candidats interpellés

Le poste de police de Bargny, avec l'appui de la Brigade spéciale, a mis en échec une tentative d'émigration irrégulière dans la nuit du 29 mars 2026, au niveau de la plage de Sendou. L'opération a conduit à l'arrestation de 31 personnes qui s'apprêtaient à quitter clandestinement le territoire.

D'après les premiers éléments de l'enquête, cette intervention fait suite à l'exploitation d'un renseignement ayant mis en lumière une nouvelle méthode utilisée par les organisateurs. Afin d'échapper à la surveillance des Forces de défense et de sécurité (FDS), ces derniers diversifient désormais les lieux de regroupement, notamment la plage de Sendou. Leur stratégie consistait à utiliser de petites pirogues pour transporter discrètement les candidats jusqu'à une embarcation plus grande positionnée au large.

Informée aux alentours de minuit, la Brigade de recherches a mené une opération sur le site d'embarquement. À l'arrivée des forces de l'ordre, une partie du groupe a réussi à s'enfuir, mais 31 individus ont été interpellés. Parmi eux figurent 20 Sénégalais, dont un mineur, 10 ressortissants gambiens et un Guinéen.

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Les auditions ont révélé que les candidats avaient déboursé entre 200 000 et 500 000 francs CFA pour leur traversée. Certains prévoyaient de payer le solde à leur arrivée en Espagne, tandis que pour d'autres, les frais étaient directement pris en charge depuis l'étranger par leurs familles.

L'enquête se poursuit afin de démanteler l'ensemble du réseau. Le principal organisateur de cette tentative est actuellement recherché par les services de sécurité.