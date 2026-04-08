Cote d'Ivoire: Abengourou - Un incendie maîtrisé aucune perte en vie humaine, la mairie appelle à la vigilance

Un incendie s'est déclaré dans la journée du mardi 7 avril 2026 à Abengourou, précisément dans la zone située entre la CDCI et le supermarché King Cash, suscitant une vive inquiétude au sein des populations riveraines. Alertés, les services de secours se sont rapidement déployés sur les lieux afin de contenir les flammes et éviter leur propagation vers les habitations et commerces environnants.

Grâce à la promptitude de leur intervention, appuyée par la mobilisation spontanée de plusieurs habitants, le sinistre a pu être maîtrisé dans des délais relativement courts. Selon un communiqué officiel de la mairie d'Abengourou, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée à l'issue de cet incident, une information qui a contribué à rassurer les populations.

Toutefois, si le pire a été évité, les circonstances exactes de cet incendie restent, pour l'heure, inconnues. Les autorités municipales indiquent que des investigations ont été ouvertes par les services compétents afin de déterminer l'origine du sinistre. Ces enquêtes permettront notamment d'établir les responsabilités éventuelles et de prévenir de futurs incidents de ce type.

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Dans son communiqué, la mairie a tenu à saluer la réactivité exemplaire des équipes de secours ainsi que l'élan de solidarité manifesté par les populations locales. Elle a également exprimé sa compassion et son soutien aux personnes impactées par cet incendie, notamment celles ayant subi des pertes matérielles.

Par mesure de précaution, les autorités municipales invitent les populations à éviter la zone concernée afin de faciliter l'accès aux équipes techniques et de sécurité toujours à pied d'oeuvre. Elles appellent également à la prudence et exhortent les citoyens à se référer exclusivement aux canaux officiels pour toute information relative à la situation.

À ce stade, la mairie rassure que la situation est sous contrôle et annonce que des communications régulières seront faites pour tenir les populations informées de l'évolution de la situation.

Cet incident rappelle, une fois de plus, l'importance du respect des consignes de sécurité et de la vigilance collective face aux risques d'incendie en milieu urbain.