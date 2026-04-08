Togo: Ambition et cohérence

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a présidé mardi les travaux du premier séminaire gouvernemental de l'année. Au menu : l'évaluation de la feuille de route 2020-2025 et la définition des orientations pour le prochain cycle.

Pas question de se contenter d'une réunion de façade. M. Gnassingbé a fixé le ton d'emblée : ce séminaire n'est ni un exercice de routine, ni un catalogue d'initiatives destiné à alimenter des communiqués de presse. C'est un moment de cohérence, celui où l'on transforme les ambitions en orientations claires, hiérarchisées, et directement utiles aux populations togolaises.

Le regard posé sur cinq années d'action se veut lucide. Après avoir porté de grandes ambitions et financé des projets structurants, l'heure est venue, selon Faure Gnassingbé, de consolider les acquis avec discernement et de recentrer l'action publique sur ce qui compte vraiment dans le quotidien des Togolais.

Le message est sans ambiguïté : fini les grands discours sans lendemain. Ce qui compte désormais, c'est le résultat concret, mesurable, utile. Une action publique qui se juge sur le terrain, pas dans les rapports.

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Ce séminaire marque ainsi une charnière : celle d'un gouvernement qui tourne la page d'un cycle, fort de ses réalisations, pour ouvrir le suivant avec méthode et exigence.