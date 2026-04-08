Togo: Plusieurs dossiers 'épineux' sur la table des Conseillers municipaux

La commune de Golfe 1 a ouvert, ce mardi 7 avril 2026, sa deuxième session ordinaire de l'année au Centre Communautaire d'Adakpamé. Une rencontre stratégique qui s'inscrit dans une dynamique de consolidation de la gouvernance locale et d'accélération du développement durable, au bénéfice des populations.

Durant cette session, les conseillers municipaux sont appelés à faire le point des actions menées au cours du premier trimestre 2026, tout en définissant les orientations futures. À cet effet, plusieurs dossiers majeurs sont inscrits à l'ordre du jour, notamment l'examen de la situation de la trésorerie, l'évaluation de l'exécution des projets en cours et l'analyse du budget communal.

Représentant le maire Joseph Koamy Gbloekpo Gomado, la première adjointe, Djigbodi Ayawavi Dagban, a souligné l'importance particulière de cette session. Elle a mis en avant la diversité et la portée des sujets à examiner, notamment la restitution d'une mission effectuée au Bénin, dont les enseignements pourraient contribuer à améliorer les pratiques de gestion locale.

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Selon elle, les premiers mois de l'année traduisent une évolution positive de la commune. Des avancées notables ont été enregistrées dans des domaines clés tels que la salubrité, la sécurité et la cohésion sociale, témoignant des efforts engagés par l'exécutif communal.

Même son de cloche du côté de l'administration préfectorale. Le secrétaire général de la préfecture du Golfe, Têyi Agbansohe, voit en cette session une opportunité d'évaluer les actions entreprises, d'identifier les contraintes et de proposer des solutions durables aux préoccupations des populations.

Malgré ces avancées, la préfecture du Golfe reste confrontée à plusieurs défis majeurs, notamment en matière d'assainissement, de gestion des infrastructures, de sécurité et de gouvernance locale. Face à ces enjeux, les autorités appellent à un renforcement de la collaboration entre les différentes communes, afin d'adopter des approches concertées et efficaces.

À travers cette session, l'ambition des responsables locaux est claire : faire de Golfe 1 un modèle de gestion moderne et performante, capable d'anticiper les besoins, d'innover et de produire des résultats concrets et mesurables. En somme, cette deuxième session ordinaire traduit la volonté des autorités communales de consolider les acquis et de renforcer la planification stratégique, dans un contexte où les attentes citoyennes ne cessent de croître. Elle marque une étape importante dans la construction d'une gouvernance locale plus transparente, inclusive et résolument tournée vers le développement durable.