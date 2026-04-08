Sénégal: Choc logistique mondial - Maersk impose une surcharge à l'importation

À compter du 1er mai 2026, le géant danois du transport maritime Maersk appliquera une surcharge de manutention sur l'ensemble de ses flux d'importation à destination du Sénégal. Une décision aux répercussions potentiellement sévères pour les opérateurs économiques, les consommateurs et l'équilibre macroéconomique d'un pays structurellement dépendant des approvisionnements extérieurs.

Le signal était redouté. Il est désormais officiel. Selon un document datant du 4 avril 2026, la compagnie Maersk ; premier armateur mondial annonce l'entrée en vigueur, dès le 1er mai prochain, d'une surcharge de manutention à l'importation, dénommée RHI (Reactionary Handling Increase), applicable à l'ensemble de son réseau mondial, Sénégal inclus. Concrètement, cette mesure se traduira par un surcoût de 250 dollars par conteneur de 20 pieds et de 350 dollars par conteneur de 40 et 45 pieds, soit respectivement entre 151 250 et 211 750 francs CFA par unité.

Des montants qui, cumulés à l'échelle des volumes d'importation nationaux, représentent une charge additionnelle considérable pour l'économie sénégalaise. Cette décision s'inscrit dans un contexte international particulièrement turbulent.

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Les tensions entre les États-Unis et l'Iran ont ravivé les incertitudes sur les routes maritimes stratégiques, tandis que la hausse des prix du carburant, les ajustements réglementaires et les reconfigurations géopolitiques continuent d'exercer des pressions structurelles sur le fret mondial. Le secteur maritime, artère vitale des échanges commerciaux planétaires, absorbe ces chocs et les retransmet mécaniquement aux économies importatrices.

Le Sénégal en première ligne

Le Sénégal, dont une part déterminante des approvisionnements en biens de consommation, intrants industriels, matières premières et transite par voie maritime, se trouve particulièrement exposé à cette nouvelle donne. Pour les importateurs nationaux, déjà fragilisés par une progression continue des coûts logistiques ces dernières années, cette surcharge représente un défi supplémentaire de taille.

Face à l'alternative d'absorber ou de répercuter ces hausses, les entreprises se retrouvent dans une impasse délicate. Si elles choisissent de préserver leurs marges en ajustant leurs prix de vente, c'est le pouvoir d'achat des ménages qui en subira les conséquences directes, dans un contexte social déjà tendu. Si elles décident d'absorber le surcoût, c'est leur compétitivité et leur viabilité financière qui s'en trouveront menacées.

Des implications macroéconomiques préoccupantes

Au-delà des acteurs privés, les implications sont d'ordre macroéconomique. L'alourdissement de la facture des importations risque de dégrader davantage la balance commerciale nationale et de raviver des tensions inflationnistes que les autorités s'efforcent de contenir. Dans un contexte où le gouvernement sénégalais affiche une ambition affirmée de souveraineté économique et de transformation structurelle, cet épisode met en lumière une vulnérabilité persistante : la forte dépendance aux marchés extérieurs et aux décisions unilatérales des grands opérateurs logistiques mondiaux.

Adapter les stratégies, renforcer la résilience

Face à ces contraintes, les entreprises sénégalaises sont appelées à engager une réflexion stratégique profonde sur leurs modèles d'approvisionnement. L'optimisation des chaînes logistiques, la diversification des partenaires commerciaux et une meilleure maîtrise des règles du commerce international notamment une utilisation plus avisée des Incoterms s'imposent comme des leviers d'adaptation incontournables. À l'échelle nationale, la crise illustre plus que jamais l'urgence de renforcer la résilience de l'économie sénégalaise face aux chocs exogènes.

Développement des capacités portuaires, soutien aux filières locales de production, diversification des sources d'approvisionnement régional : autant de chantiers structurels qui conditionnent la capacité du Sénégal à s'affranchir progressivement de sa vulnérabilité logistique. Car dans un monde où l'instabilité des coûts maritimes est appelée à durer, la maîtrise de la chaîne logistique n'est plus un avantage compétitif c'est une nécessité vitale.