Sénégal: Secteur minier 72% des revenus d'Endeavour Mining réinvestis dans les économies nationales

Endeavour Mining a publié ses résultats pour l'exercice 2025. La société minière a produit 1,209 million d'onces, soit environ 37,6 tonnes, à un coût global de maintien de 1 433 $/oz. Plus de 1 500 milliards FCFA, soit 72 % des revenus, ont été réinvestis dans les économies nationales où l'entreprise opère.

Endeavour Mining a publié ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2025, ainsi que son Rapport de développement durable. Au cours de l'année 2025, le Groupe a produit 1,209 million d'onces d'or, soit environ 37,6 tonnes, à un coût global de maintien (AISC) de 1 433 $/once, confirmant ainsi sa discipline opérationnelle et consolidant sa position de premier producteur aurifère en Afrique de l'Ouest et parmi les dix premiers producteurs mondiaux.

« 2025 a été une année record pour Endeavour, marquée par une solide performance opérationnelle et une création de valeur tangible. Portée par un environnement favorable du prix de l'or, cette performance s'est traduite par des résultats financiers robustes et par une contribution significative à nos pays hôtes », a déclaré Ian Cockerill, Président-directeur général. Il a annoncé qu'au cours de l'exercice 2025, plus de 1 500 milliards FCFA, soit 72 % des revenus, ont été réinvestis dans les économies nationales où l'entreprise opére.

Cela comprend les paiements aux États, les achats locaux, les salaires versés aux employés ainsi que les investissements communautaires, mobilisant plus de 1 200 entreprises locales et renforçant les chaînes d'approvisionnement nationales. Depuis cinq ans, Endeavour a contribué à hauteur de plus de 6 000 milliards FCFA aux économies de ses pays hôtes, soit près de sept fois plus que les montants redistribués aux actionnaires sur la même période. En 2025, plus de 70 % de la contribution économique du Groupe a bénéficié directement aux économies de ses pays hôtes, autour de trois piliers complémentaires.

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Premièrement un ancrage économique local fort : Endeavour a consacré plus de 1 000 milliards FCFA d'achats - dont près de 200 milliards pour le complexe de Sabodala-Massawa - auprès de 86% de fournisseurs établis dans les pays hôtes du Groupe. Deuxièmement, une contribution directe aux recettes publiques. Endeavour a versé 547 milliards FCFA aux États de ses pays d'implantation - dont près de 93 milliards au Sénégal - au titre des impôts, redevances minières, dividendes et autres contributions fiscales.

Ces paiements constituent une source essentielle de revenus publics, contribuant au financement des infrastructures, des services publics et des priorités de développement économique et social dans les pays hôtes du Groupe. Le troisième pilier, c'est un recours au financement local : Endeavour a procédé à près de 37 milliards FCFA de remboursements d'emprunts auprès d'institutions financières nationales, contribuant au dynamisme des marchés financiers domestiques et au renforcement des capacités du secteur bancaire.