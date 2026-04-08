Sénégal: Saint-Louis/Groupe thématique éducation mis en place par la caritas - Les autorités éducatives dressent un bilan positif des activités déroulées

Les autorités et acteurs du secteur éducatif de la région de Saint-Louis se disent satisfaits des différentes activités qui ont été déroulées I'an dernier par le Groupe Thématique (GT) Éducation mis en place par la Caritas diocésaine. Les différents acteurs et leurs partenaires se sont réunis pour élaborer le plan d'action 2026 de leur programme d'activités. Ce Groupe Thématique constitue ainsi une instance de gouvernance collaborative réunissant l'ensemble des acteurs de l'éducation intervenant sur le territoire du Département de Saint-Louis avec le soutien de la Fondation espagnole Nous Cims.

Tenue au Lycée Technique André Peytavin, cette rencontre a permis aux différents acteurs d'aborder diverses thématiques. Initiée par la Caritas diocésaine de Saint-Louis, elle a vu la participation de plusieurs acteurs du secteur éducatif et des partenaires financiers. Le secrétaire général de l'Inspection de l'Éducation et de la Formation de Saint-Louis commune, l'inspecteur Papa Amadou Guèye, parle de rencontres à la fois d'évaluation et de planification.

« D'évaluation parce qu'avec le partenaire Nous Cims et surtout le Groupe de Travail Éducation composé des acteurs communautaires mais également des gestionnaires, il fallait aujourd'hui voir le bilan de l'exercice 2025. Alors il y a eu cinq activités qui étaient planifiées et qui ont été déroulées. Le bilan est globalement positif », a-t-il déclaré. Face à la presse également, Daniel Jean-Loïc Coly, agent de la Caritas de Saint-Louis et membre du GT-Éducation du département de Saint-Louis, a rappelé que cette rencontre fut le moment pour eux d'évaluer le plan d'action du Groupe Thématique Éducation dont la Caritas est membre.

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« C'est un groupe qui a été impulsé dans sa création par un de nos partenaires financiers, à savoir la fondation Nous Cims et qui nous permet ainsi dans le cadre de l'éducation de mettre sur place un cadre d'échange qui va favoriser tout ce qui est expertise dans le domaine de l'éducation, de rassembler tous les spécialistes et enfin dans ce sens-là de pouvoir avoir un impact plus conséquent et plus concret », a-t-il souligné. Selon lui, il ressort de cette rencontre de revoir certains points en vue de les parfaire.

« La communication a été surtout l'un des points clés car dans le cadre de cette théorie du changement que nous essayons de vulgariser au sein de la communauté, il était question d'abord que nous, en tant qu'acteurs du système éducatif qui devions mener ce plaidoyer-là auprès des communautés, soyons soudés et que la communication soit fluide », a-t-il ajouté.

Abordant dans le même sens, l'inspecteur Papa Amadou Guèye d'insister sur le fait que les acteurs aient mis certes le point sur l'aspect positif, mais ils ont également pointé d'autres aspects qui méritaient d'être améliorés. « A coup sûr, dans la planification de 2026, ces aspects seront intégrés aux grands bénéfices de nos apprenants », a-t-il conclu.