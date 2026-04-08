Ile Maurice: Pritvee Lalljee arrêté pour tentative de meurtre au sabre

Une violente agression à l'arme blanche survenue hier sur le parking du centre commercial de Bagatelle a provoqué une onde de choc. Une jeune femme de 25 ans a été grièvement blessée alors qu'elle se trouvait à bord d'un véhicule en stationnement. Le suspect, identifié comme Pritvee Lalljee, a été arrêté dans le cadre de l'enquête pour tentative de meurtre.

Dans la foulée des investigations, les limiers de la DCIU Eastern l'ont interpellé et placé en détention avant de l'inculper provisoirement pour tentative de meurtre, compte tenu de la violence de l'attaque et de la gravité des blessures infligées à la victime. Lors de son interrogatoire, il a expliqué aux enquêteurs de la CID de Moka, qui a pris l'affaire en main, que la jeune femme se mêlait de sa vie et que cela ne lui aurait pas plu.

La victime, toujours hospitalisée, n'a pas encore pu donner sa version des faits, vu son état de santé jugé préoccupant.

Attaque soudaine sur le parking

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Selon les informations consignées au poste de police de Moka, l'incident s'est produit vers la mi-journée. La victime se trouvait sur le siège passager d'une voiture blanche stationnée dans l'enceinte du centre commercial lorsque l'agresseur s'est approché, muni d'un sabre à la main droite. Sans avertissement, il lui aurait porté plusieurs coups au corps dans une attaque décrite comme particulièrement violente.

La scène s'est déroulée en quelques instants sous les yeux de témoins dans le parking, provoquant panique et incompréhension. Gravement blessée, la victime a été rapidement transportée à l'hôpital par une proche. Les premières constatations ont fait état de blessures sérieuses nécessitant une prise en charge urgente. Son état de santé était jugé préoccupant à son admission.

Après l'agression, le suspect aurait quitté les lieux à bord d'un véhicule de couleur grise, déclenchant immédiatement une opération policière. Les enquêteurs ont lancé des recherches intensives, tout en collectant les premiers indices. Les images de vidéosurveillance du parking ainsi que des témoignages recueillis ont permis d'orienter rapidement les investigations. Les premiers éléments indiquent que le suspect serait connu de la victime et que des différends personnels existaient entre eux.

Déjà suspect dans une autre affaire sensible

Cette arrestation intervient alors que l'homme, également connu sous le nom de Ashwan Lalljee, s'était récemment retrouvé au centre de l'attention après avoir juré un affidavit, le 4 mars, contenant plusieurs révélations. Selon les premières informations, son interpellation par des officiers du poste de St-Pierre serait aussi liée à la diffusion d'une vidéo publiée en ligne qui lui est attribuée, les autorités soupçonnant une infraction à l'Information and Communication Technologies Act.

Après son arrestation, il a été présenté devant la Bail and Remand Court. Cette évolution judiciaire survient alors qu'il avait fait des déclarations sensibles sur la mort de Soopramanien Kistnen, retrouvé sans vie dans un champ de canne à Telfair, Moka, en octobre 2020.

Dans son affidavit, il affirme avoir été informé de certains éléments de ce décès par une femme rencontrée sur les réseaux sociaux, avec laquelle il dit avoir entretenu une relation. Il explique avoir été intrigué par le train de vie relativement confortable de cette dernière et affirme avoir remarqué, lors de visites à son domicile, la présence d'importantes sommes d'argent en espèces conservées dans un sac en cuir dans la chambre.

Toujours selon ses déclarations sous serment, c'est à la suite d'une confrontation que certaines confidences auraient été faites sur l'affaire Kistnen. Il soutient notamment que cette femme lui aurait évoqué l'implication de plusieurs personnes, des éléments qui sont désormais examinés avec prudence par les autorités. L'enquête sur l'agression de Bagatelle se poursuit parallèlement. Les enquêteurs cherchent à établir la chronologie exacte des événements et à déterminer le mobile précis de l'attaque, tandis que la victime demeure sous surveillance médicale.